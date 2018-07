EU en Japan ondertekenen vrijhandelsakkoord tijdens bezoek Trump aan Brussel TTR

06 juli 2018

18u05

Bron: Belga 0 Economie De EU-lidstaten hebben het licht op groen gezet voor de ondertekening van een vrijhandelsakkoord met Japan. Het akkoord zal vermoedelijk op 11 juli ondertekend worden in Brussel, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump enkele kilometers verderop een NAVO-top bijwoont.

Exact een jaar geleden bereikten de Europese Unie en Japan een principeakkoord. De deal is de grootste ooit voor de EU. Hij omvat zowat 600 miljoen mensen en vertegenwoordigt ongeveer een derde van de wereldwijde handel. Zowat alle handelstarieven verdwijnen, behalve op enkele goederen voornamelijk in de landbouwsector.

Het akkoord komt er op een moment dat Donald Trump felle kritiek krijgt omwille van zijn protectionistische agenda en het instellen van invoerheffingen op bijvoorbeeld aluminium en staal. In de nacht van donderdag op vrijdag werden nog invoerheffingen van 25 procent van kracht op voor 34 miljard dollar (29 miljard euro) aan Chinese producten.



Dat Trump in Brussel is wanneer de EU en Japan het vrijhandelsakkoord ondertekenen, is volgens EU-bronnen toeval.

Tegelijkertijd zal er ook een strategisch partnerschap afgesloten worden tussen de Europese Unie en Japan. Dat gaat over meer samenwerking op gebieden als veiligheid, cybercriminaliteit, energiezekerheid en de klimaatverandering.