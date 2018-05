EU: "Eerst mes van tafel, dan praten met VS over handelsvoorwaarden" ADN

22 mei 2018

17u37

De handelsministers van de Europese Unie zijn het in Brussel unaniem eens geworden dat er niet 'met het mes op tafel' wordt onderhandeld met Washington over soepelere handelsvoorwaarden voor de VS. Eerst moet de EU volledig en definitief worden vrijgesteld van de importheffingen op staal en aluminium die per 1 juni dreigen voor Europese bedrijven.

Het lijkt er niet op dat het Europese aanbod voor een permanente vrijstelling van de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium volstaat voor de Verenigde Staten, zo liet eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström verstaan op een bijeenkomst van de Europese handelsministers in Brussel.

"Ik denk dat zij vinden dat het niet genoeg is", zei Malmström over de Amerikaanse reacties op de Europese voorstellen. De Europeanen hebben de Amerikanen gesprekken aangeboden over onder meer een versoepelde toegang van Amerikaanse auto's en vloeibaar gas tot de Europese markt, maar enkel op voorwaarde dat Washington de Europese staal- en aluminiumbedrijven een permanente vrijstelling op de verhoogde staal- en aluminiumtarieven verleent.

De tijdelijke vrijstelling voor Europees staal en aluminium verstrijkt op 1 juni. "We moeten ons voorbereiden op verschillende scenario's", stelde Malmström. Verleent president Donald Trump de permanente vrijstelling niet, dan dreigt de Europese Unie met tegenmaatregelen tegen Amerikaanse producten als jeans, motorfietsen en bourbon.

Intussen hebben de VS en China een principeakkoord bereikt over het terugdringen van het Amerikaanse handelstekort met China. In afwachting van een definitief akkoord schortten de Amerikanen de heffingen op Chinees staal voorlopig op. Betaalt Europa dan het gelag? "Dat is te vroeg om te zeggen. We weten slechts heel weinig over de details van dat akkoord", stelde Malmström.

Eenheid bewaren

De Nederlandse handelsminister Sigrid Kaag gaat ervan uit dat president Donald Trump om "vijf minuten voor twaalf'' zijn beslissing bekendmaakt, zei ze na de vergadering met haar Europese collega's. Volgens Kaag is het van cruciaal belang dat de EU "de eenheid bewaart en in dialoog blijft met de VS, op voorwaarde dat de maatregelen van tafel gaan.'' Onder dreiging van een handelsoorlog heeft China besloten de invoerrechten voor auto's te verlagen. Ze zei dat het "jammer" is dat de EU, de VS en China niet gezamenlijk het probleem van de overcapaciteit op de wereldmarkt voor staal aanpakken.

Den Haag is volgens EU-bronnen "sceptisch over de wijsheid van onderhandelingen met de huidige Amerikaanse regering, die niet uit lijkt te zijn op een win-winsituatie''. Ook Frankrijk en Spanje staan daar huiverig tegenover. Maar Duitsland vreest grote gevolgen van staalheffingen op zijn auto-industrie en wil een akkoord met de VS. De Duitse minister Peter Altmaier: "We weten wat er op de menukaart staat, nu moeten we een gezonde maaltijd samenstellen. Maar of het lukt om voor 1 juni de maatregelen te verhinderen is een open vraag.''