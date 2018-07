EU deelt miljoenenboetes uit aan vier elektronicafabrikanten die online prijzen opschroefden Redactie

24 juli 2018

17u34

Bron: Belga 1 Economie De Europese Commissie heeft dinsdag boetes van in totaal 111 miljoen euro opgelegd aan vier fabrikanten van elektronica die geprobeerd hebben om de online prijzen van hun producten kunstmatig hoog te houden. Het Taiwanese Asus moet 63,5 miljoen ophoesten. Ook de Japanse bedrijven Pioneer (10 miljoen) en Denon & Marantz (7 miljoen) en het Nederlandse Philips (30 miljoen) moeten een boete betalen.

De vier bedrijven hadden volgens eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager restricties opgelegd aan online winkels. Ze verhinderden winkels om eigen retailprijzen vast te leggen voor hun producten. Online aanbieders die bijzonder lage prijzen aanboden aan hun klanten, werden bedreigd met de stopzetting van leveringen.

"Door deze vier bedrijven werden miljoenen Europese consumenten geconfronteerd met hogere prijzen voor keukenapparatuur, haardrogers, notebook computers, koptelefoons en vele andere producten. Dit is illegaal volgens de Europese antitrustregels", zo lichtte Vestager toe.

Asus overtrad de regels in Duitsland en Frankrijk, Philips in Frankrijk en Denon & Marantz in Duitsland en Nederland. Pioneer ging zijn boekje te buiten op twaalf markten, waaronder de Belgische. De betrokken ondernemingen kregen wel allemaal korting op hun boetes omdat ze meewerkten aan het onderzoek.