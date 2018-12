EU bereikt akkoord over gelijke arbeidsvoorwaarden vrachtwagenchauffeurs Redactie/IB

04 december 2018

01u19

Bron: ANP 0 Economie De EU-transportministers hebben in Brussel een akkoord bereikt over maatregelen in de wegvervoerssector die de arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs verbeteren en vervoerders meer vrijheid geven voor grensoverschrijdende diensten.

Volgens de Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen draagt het akkoord bij “aan een gelijk speelveld, betere handhaving en de aanpak van sociale misstanden en oneerlijke concurrentie”.

In het compromis, dat nog moeten worden onderhandeld met het Europees Parlement, geldt voor een buitenlandse transporteur die goederen vervoert in België of een ander EU-land gelijk loon voor gelijk werk. Om oneigenlijk gebruik van de zogenoemde cabotage tegen te gaan komt er een verplichte pauze van vijf dagen tussen dergelijke ritten.

Uitrusten in cabine

Slapen in de cabine voor de weekendrust van 45 uur blijft verboden. Wel start de Europese Commissie een onderzoek naar de beschikbaarheid van goed beveiligde parkeerplaatsen waar chauffeurs in hun truck kunnen uitrusten.

Vanaf 2024 moeten alle internationale vrachtwagens zijn uitgerust met een slimme tachograaf die registreert waar en wanneer een truck de grens is overgegaan en die alle laad- en losbewegingen bijhoudt.