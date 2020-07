Etienne Davignon vertrekt bij Brussels Airlines: “Missie volbracht” Kevin Lau

17u07 7 Economie Etienne Davignon zal geen deel meer uitmaken van de nieuwe raad van bestuur van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Dat meldt ‘La Libre Belgique’. Hij is al sinds april geen voorzitter meer. “Ik heb mijn missie volbracht na het bedrijf te hebben opgericht en het twee keer te hebben gered,” zei hij tegen de krant.

Begin 2002 heeft de 87-jarige Davignon samen met zakenman Maurice Lippens gekeken naar een manier om na het faillissement van Sabena in november 2001 een Belgische luchtvaartmaatschappij te heropstarten. De twee stampten SN Brussels uit de grond, dat later naar Brussels Airlines zou omgedoopt worden. Sindsdien is Brussels Airlines volledig overgenomen door de Duitse Lufthansa Groep.

Om de maatschappij door de coronacrisis te loodsen, zal Brussels Airlines een lening van 290 miljoen euro van de Belgische staat en een kapitaalinjectie van 170 miljoen euro van Lufthansa krijgen. Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door het Duitse economische stabilisatiefonds en de Europese Commissie.