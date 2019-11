Etex bouwt voor 160 miljoen zijn grootste fabriek ooit in Verenigd Koninkrijk KVDS

05 november 2019

06u07

Bron: Belga

Economie De Belgische bouwmaterialengroep Etex trekt 140 miljoen pond (160 miljoen euro) uit voor de bouw van een nieuwe fabriek in het Verenigd Koninkrijk. Voor het miljardenbedrijf, een van de grootste private firma's van het land met 113 fabrieken wereldwijd, gaat het om het grootste investeringsdossier in een productievestiging ooit, schrijft De Tijd.

De nieuwe gipsplatenfabriek komt in Bristol, in het zuidwesten van Engeland. Het bedrijf heeft al twee dergelijke fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, waaronder een in Bristol. "Maar we willen tot de top drie op die lucratieve markt behoren", klinkt het. De bevolking in het Verenigd Koninkrijk groeit fors, er is een tekort aan woningen en veel oudere huizen snakken naar een renovatie.

De onzekerheid over de brexit houdt Etex niet tegen, integendeel. De groep wil in de eerste plaats de sterk groeiende Britse markt bedienen. "Vandaag gaat het om lokale productie waarmee we een stevige lokale vraag opvangen", zegt topman Paul Van Oyen. De daling van het Britse pond de jongste jaren maakt een investering voor een Europese speler extra aantrekkelijk.