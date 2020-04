Eric Wittouck (73) dikt vermogen nog aan en is enige Belgische miljardair in lijst Forbes, Jeff Bezos blijft rijkste ter wereld Joeri Vlemings

08 april 2020

11u42

Bron: Forbes 14 Economie De 73-jarige Belgische investeerder Eric Wittouck stijgt van 191 naar 168 in de jaarlijkse miljardairslijst van Forbes. Zijn vermogen wordt nu op 7,35 miljard euro geschat, zo’n 350 miljoen meer dan vorig jaar. Wittouck woont in belastingparadijs Monaco, maar twee collega-miljardairs verkozen wél ons land als verblijfplaats: de Italiaan Giovanni Ferrero en de Zweed Peter Kamprad. Jeff Bezos blijft de rijkste, gevolgd door Bill Gates. Op drie komt voor het eerst Bernard Arnault, die Warren Buffett van het podium stoot.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Jeff Bezos (56), de topman van Amazon, voert voor de derde keer op rij de lijst aan, ondanks zijn kostelijke scheiding. Met een fortuin van nog altijd 104 miljard euro kan Bezos wel tegen een stootje. Bill Gates (64), medestichter van Microsoft, is goed voor een vermogen van 90 miljard euro. De Fransman Bernard Arnault (71) - bekend van Louis Vuitton en Dior - springt met een fortuin van 70 miljard euro over de 89-jarige Amerikaanse investeerder Warren Buffet (62 miljard). De grootste stijger is de 54-jarige Chinese varkenskweker Qin Yinglin, die op 43 staat. Zijn vermogen is met maar liefst 13 miljard euro gestegen naar 17 miljard.

Twee jaar geleden was Albert Frère nog de rijkste Belg met, volgens Forbes, een geschat vermogen van 5,7 miljard euro. Maar na het overlijden van Frère (92) eind 2018 nam Eric Wittouck de fakkel over. Bij het afsluiten van de lijst op 18 maart was Wittouck de enige Belg. Luc Tack van de weefmachineproducent Picanol, vorig jaar op 1605, viel af. Virtueel - in de real time stats van Forbes - staat Tack op dit moment weer wél in de lijst, op 1906.

Wittouck werd eerst schatrijk als erfgenaam van Tiense Suiker dat hij zelf ging leiden, en daarna door Weight Watchers over te nemen. Volgens Forbes dankt Wittouck zijn rijkdom aan “een van de beste investeringsbeslissingen ooit”: hij bleef zitten in Invus, waarin zijn investeringen zijn ondergebracht. Zijn familieleden stapten daar twintig jaar geleden al met hun geld uit. Aan het hoofd van Invus staat de Amerikaanse CEO Raymond Debbane, aan wie de 73-jarige Wittouck zijn financiële zaken toevertrouwt. Het heeft hem door de jaren heen geen windeieren gelegd.

De Belgische zakenman verhuisde naar het fiscaalvriendelijke Monaco. Hij is wel eigenaar van Château de la Forgeraie, een kasteel aan de rand van het Zoniënwoud in Ukkel. Twee buitenlandse miljardairs op de lijst van Forbes wonen dan weer in ons land. De 55-jarige Italiaan Giovanni Ferrero is gedomicilieerd in Brussel. Zijn naam doet meteen een belletje rinkelen: Ferrero is de man achter de gelijknamige familiezaak en de iconische hazelnotenchoco Nutella. Het bedrijf maakt ook de chocoladeproducten van Kinder én de bekende Tic Tac-muntjes.

Giovanni Ferrero was samen met zijn broer Pietro CEO van de Italiaanse firma, maar Pietro Ferrero overleed in 2011 aan een hartaanval. In 2017 stapte hij op als CEO, maar hij bleef aan boord als executive chairman. In januari 2018 sloot hij nog een miljardendeal met Nestle. Forbes schat het vermogen van de Italiaan op maar liefst 22,5 miljard euro. Ferrero staat daarmee op plaats 32 in de lijst.

Een pak verder, op 1990, vinden we Peter Kamprad terug. De 56-jarige Zweed is een van de zonen van Ingvar Kamprad, de man die het wereldberoemde Ikea uit de grond stampte. Ingvar Kamprad overleed in 2018. Hij had zijn imperium al in de jaren 80 ondergebracht in fondsen, maar liet nog genoeg over voor zijn zonen om ook van hen miljardairs te maken. De broers Peter, Jonas en Mathias zijn eigenaar van Ikano Group. De oudste van hen, Peter Kamprad, is voorzitter. Hij stond ook 12 jaar aan het hoofd van Ikea België en woont nog altijd in Tervuren. Forbes schat zijn vermogen op 1 miljard dollar (920 miljoen euro).

De lijst werd afgesloten op 18 maart. Forbes noteerde op dat moment 2.095 miljardairs. Dat zijn er 58 minder dan vorig jaar en 226 minder dan twaalf dagen voor de afsluitdatum. Dat grote verschil heeft te maken met de coronacrisis. Zo’n 51 procent van de miljardairs is vandaag ook armer dan vorig jaar. Allemaal samen zijn ze 7,35 biljoen euro waard. Dat is 644 miljard euro minder dan in 2019.

Lees ook: Crisis stuwt goud naar recordhoogte: edelmetaal flirt met grens van 50.000 euro (+)