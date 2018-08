Erdogan vraagt Turken om hun dollars en euro's in lira's om te ruilen KVE

10 augustus 2018

14u29

Bron: Belga 0 Economie De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn landgenoten vandaag in een toespraak opnieuw gevraagd om hun dollars en euro's om te ruilen om zo de Turkse lira te ondersteunen. De Turkse munt verliest deze week in sneltempo aan waarde.

"Als u dollars, euro's of goud bezit onder uw kussen, ga dan naar de bank en wissel ze om in lira's. Het is een nationale strijd", aldus Erdogan in een speech die werd uitgezonden op de televisie. Erdogan verzekerde de Turken dat ze de "economische oorlog" niet zouden verliezen.

De Turkse lira is vandaag naar een nieuw dieptepunt gezakt. De munt verloor op een bepaald moment meer dan dertien procent tegenover de dollar.