Er is amper interesse om vakantie op te sparen voor later of weg te schenken aan collega KVE

22 mei 2019

06u20

Bron: Belga 2 Economie Twee jaar na de invoering blijkt dat er nauwelijks interesse is in de regeling om vakantie op te sparen voor later of te schenken aan een collega. Geen enkele sector heeft er tot nu toe een cao over gesloten, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

De twee regelingen maken deel uit van de Wet op werkbaar en wendbaar werk waarmee minister van Werk Kris Peeters (CD&V) loopbanen aantrekkelijker wilde maken en arbeidsregels wilde versoepelen.

Blijkbaar zat niemand te wachten op deze vormen van versoepeling, besluit ook Wim Depondt, expert bij HR-dienstverlener Groep S. In een evaluatie van het arbeidsmarktbeleid van de ­regering deelt hij beide maatregelen in bij de flops. Als reden wordt aangehaald dat het ­systeem te complex is en er complicaties dreigen als een werknemer van job verandert.

Hoewel het systeem op sectorniveau niet wordt toegepast, zijn er wel enkele bedrijven die ermee aan de slag willen. Zij moeten die wens aanhangig maken waarna het paritaire comité van werkgevers- en werknemersorganisaties zich erover buigt. In de sector van de kleding- en confectiebedrijven werd zo'n verzoek niet goedgekeurd. Verder werden er nog verzoeken ingediend in de sector van de bedienden, de chemie en de petroleumsector.