Engie zoekt 400 nieuwe medewerkers met speeddate KVE

15u45

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Energie- en dienstenbedrijf Engie zoekt 400 nieuwe werknemers. Ze organiseert daartoe op 7 oktober een jobhappening met speeddating in Antwerpen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Engie is voor de afdelingen Engie Axima, Engie Cofely, Engie Electrabel en Engie Fabricom op zoek naar technici uit het technisch hoger secundair onderwijs en naar ingenieurs uit bachelor- en masteropleidingen. De openstaande functies hebben betrekking op de energietransitie: de overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De nieuwe werknemers zullen onder andere ingezet worden in de domeinen van projectbeheer, exploitatie, automatisering, elektriciteit, mechanica, centrale verwarming en koeling.



Tijdens het jobevenement, dat voor de derde keer plaatsvindt, zullen sollicitanten en medewerkers van Engie elkaar tijdens verschillende speeddatesessies ontmoeten. De kandidaten krijgen zo uit eerste hand informatie over werken bij Engie en over hun carrièremogelijkheden. Bij een positief gesprek zal meteen een volgend gesprek ingepland worden.



Engie telt 16.700 medewerkers in België.













