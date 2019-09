Engie leent 750 miljoen euro aan 0 procent AW

02 september 2019

17u50

Bron: Belga 2 Economie Energiereus Engie heeft met een obligatieuitgifte 750 miljoen euro opgehaald aan een rente van 0 procent en een looptijd van 7,5 jaar. Dat meldt het concern vandaag.

"Het gaat om de laagste coupon ooit door een corporate emittent op een zo lange looptijd", klinkt het.



Vrijdag had Solvay, een Belgische multinational die actief is in de chemie en plastics, nog een obligatieuitgifte aangekondigd van 600 miljoen euro aan een rente van 0,5 procent en met een looptijd van tien jaar.