Engie bevestigt dat het "verschillende opties" onderzoekt voor Belgische activiteiten

18 mei 2018

14u55

Bron: Belga 0 Economie Engie heeft in een persbericht bevestigd dat "het verschillende opties onderzoekt" voor zijn Belgische activiteiten. De krant De Tijd berichtte eerder dat de Franse energiereus het risico bij zijn Belgische dochter wil afbouwen door de perimeter van Electrabel fors te verminderen. Ook wil men de nucleaire risico's beperken door een strikt financieel kader af te spreken. Engie bevestigt enkel "dat er gesprekken lopen met de Belgische overheid".

In het communiqué van Engie luidt het dat er voor de hele groep gewerkt wordt aan een omvangrijke transformatie. België is een historisch belangrijke geografische entiteit voor de groep en Engie wil zijn bijdrage leveren aan de energietransitie in ons land, luidt het. "In dat kader analyseren we een aantal opties voor de activiteiten in België met de bedoeling de territoriale verankering te versterken".

Engie bevestigt dat het hierover gesprekken voert met de Belgische autoriteiten, "die zich toespitsen op de heroriëntatie van Electrabel op een perimeter waarvan België het zwaartepunt is". Het lijkt er dus op dat de internationale activiteiten van Electrabel zullen worden overgedragen naar de Fransen, zoals De Tijd schrijft. De gesprekken zijn nog altijd aan de gang.

De bedoeling is ook dat Electrabel nog meer bijdraagt aan de energietransitie zoals gewild door de overheid, zegt Engie nog. Daarnaast zal het bedrijf in staat blijven om zijn verplichtingen inzake de nucleaire ontmanteling volledig na te komen, klinkt het. Volgens De Tijd zijn er vandaag voor ruim 10 miljard euro provisies aangelegd voor de nucleaire ontmanteling, maar dreigt de kostprijs een pak hoger uit te vallen. Engie zou volgens de krant garanties willen dat zijn engagement beperkt blijft tot het huidige bedrag.