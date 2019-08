Dewaele houtbouw Gesponsorde inhoud Energiezuinig én betaalbaar wonen? Ontdek de troeven van houtskeletbouw Advertorial van Dewaele woningenbouw

30 augustus 2019

09u00 0 Economie Houtskeletbouw heeft de wind duidelijk in de zeilen. Echt verwonderlijk is dat niet als je de lange lijst met Houtskeletbouw heeft de wind duidelijk in de zeilen. Echt verwonderlijk is dat niet als je de lange lijst met voordelen bekijkt. Maar is houtskeletbouw ook goedkoper dan traditioneel bouwen? Of geldt net het omgekeerde? Houtskeletspecialist Dewaele Woningbouw hakt voor eens en altijd de knoop door.

Meer voor dezelfde prijs

Een houtskeletbouw is niet duurder dan een traditionele bouw, maar ook niet goedkoper. De prijs zit dus op hetzelfde niveau. Bij een houtskeletwoning krijg je wel heel wat extra voordelen. Met stip op één: je woning is voor dezelfde prijs beter geïsoleerd en luchtdichter en dus een pak energiezuiniger. Dat vertaalt zich in een lagere energiefactuur. Door het grondige voorbereidende proces kom je ook niet plots voor verrassingen te staan. De definitieve eindprijs staat namelijk samen met de timing in het contract.

De prijs per m² bij houtskeletbouw

Bij houtskeletbouw mag je uitgaan van een richtprijs van 1.350 euro per m². Dat gemiddelde schommelt in functie van een aantal factoren, zoals de grootte. Zo zal de vierkantemeterprijs van een groter huis lager zijn dan bij een compacte woning. Bepaalde kosten zoals de verwarmingsketel, de keuken of de ventilatie zijn namelijk zo goed als identiek bij grote en kleine woningen. Ook de complexiteit van de architectuur speelt mee. Hoe groter de ramen en hoe talrijker de uitsparingen, hoe duurder. Dat geldt ook voor een luxueuzere smaak en een hogere afwerkingsgraad. Kies je dus voor specifieke technische of esthetische details, dan hangt daar onvermijdelijk een prijskaartje aan vast.

Hoeveel kost een houtskeletwoning in totaal?

Op basis van de richtprijs hierboven bouwt bouwbedrijf Dewaele al houtskeletwoningen vanaf 225.000 euro zonder btw. De bewoonbare oppervlakte, de materiaalkeuze, het woningtype (vrijstaand, halfopen of rijwoning), het buitenschrijnwerk, de bouwformule en de werken die je eventueel zelf uitvoert, bepalen het finale kostenplaatje. Dat dit oploopt naarmate je groter, luxueuzer en complexer bouwt, is logisch, maar sneller dan bij traditioneel bouwen schiet de prijs niet de hoogte in. In ruil bouw je een kwalitatieve, energiezuinige én betaalbare woning. Ben je geprikkeld? Laat je overtuigen door de realisaties op de website van Dewaele Woningbouw.