Energiebedrijf Eneco komt voor 4,1 miljard euro in Japanse handen

25 november 2019

10u02

Bron: Belga, ANP 1 Economie Het Nederlandse energiebedrijf Eneco, ook actief in België, komt in Japanse handen. Mitsubishi Corporation en Chubu nemen het bedrijf over voor 4,1 miljard euro. Dat heeft Eneco vandaag zelf bekendgemaakt.

Een consortium bestaande uit Mitsubishi Corporation (80 procent) en Chubu (20 procent) heeft het beste bod gedaan, aldus Eneco. Het bedrijf benadrukt dat de Japanners zich voor de lange termijn aan Eneco willen verbinden. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de duurzame koers van het energiebedrijf.

Volgens Eneco gaat het om een akkoord tussen de Japanners en de aandeelhouderscommissie. De 44 gemeenten die momenteel de stukken in handen hebben, krijgen de komende periode de mogelijkheid om tot verkoop over te gaan.

Grootste windpark voor Belgische kust

Onder de vleugels van Mitsubishi moet Eneco internationaal aan de weg gaan timmeren. Eneco wordt daarbij het Europese centrum van de energie-activiteiten van Mitsubishi. De merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven volgens het energieconcern ongewijzigd. Ook qua werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden verandert er niets. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Rotterdam. Deze toezeggingen gelden voor een periode van zeker vijf jaar.

Na afronding van de transactie zal Ruud Sondag aftreden als CEO. Hij blijft wel aan als adviseur. Zijn opvolger zal ook een Nederlander zijn, aldus nog het bedrijf.

Mitsubishi Corporation is geen onbekende voor Eneco. Het Nederlandse energiebedrijf werkt al samen met de Japanners in windparken. Zo participeren beiden in Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. Eneco is ook actief in ons land. In Vlaanderen is het de op twee na grootste stroom- en gasleverancier.

Rotterdam vangt 1,3 miljard euro

De overname door de Japanners betekent dat Eneco niet in handen komt van olieconcern Shell en pensioenbelegger PGGM, de gedoodverfde kopers van het bedrijf.

Momenteel is Eneco nog in handen van 44 gemeenten in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Utrecht. Rotterdam is de grootste aandeelhouder met 31,69 procent van de aandelen. Den Haag volgt met 16,55 procent. Dordrecht heeft 9,05 procent. Onder de kleinere aandeelhouders zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer, Amstelveen, Schiedam, Zandvoort en Haarlemmermeer.

De gemeenten willen hun belang al een tijd verzilveren en zijn spekkoper bij de verkoop van het energiebedrijf. Zo zal Rotterdam bijna 1,3 miljard euro ontvangen als de overname rond is. Den Haag krijgt zo’n 675 miljoen euro. Dordrecht mag een bijschrijving van ongeveer 368 miljoen euro verwachten. De kopers betalen 827,06 euro per aandeel Eneco. Als de overname rond is, gaat er nog 0,5 tot 1 procent aan transactiekosten van de opbrengst af.

Met de verkoop van Eneco aan Mitsubishi en Chubu zou de hele top drie van Nederlandse energiebedrijven in buitenlandse handen vallen. Marktleider Essent is onderdeel van het Duitse Eon en Nuon draagt sinds kort de naam van zijn Zweedse eigenaar Vattenfall.