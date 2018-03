Energieaanbieder E.ON koopt Innogy van RWE jv

11 maart 2018

13u32 0 Economie De Duitse energieaanbieder E.ON neemt Essent-moeder Innogy over van branchegenoot RWE. Daar hebben de bedrijven een principeakkoord over bereikt. Behalve op de 76,8 procent van Innogy die RWE in handen heeft, doet E.ON ook een bod op de resterende aandelen.

In een ingewikkelde deal krijgt E.ON uiteindelijk de consumenten- en netwerktak van Innogy in handen en 1,5 miljard euro van RWE. RWE houdt de hernieuwbare-energietak van Innogy en krijgt ook de E.ON-divisie die zich daarmee bezig houdt. Voorts krijgt RWE een belang van net geen 17 procent in E.ON, het minderheidsbelang dat E.ON had in twee kerncentrales, de gasopslagtak van Innogy en Innogy's belang in een Oostenrijkse energieaanbieder.



Uiteindelijk wordt E.ON zodoende een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich juist op de opwekking van energie.