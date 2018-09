Emirates ontkent overname te overwegen van rivaal Etihad KVE

20 september 2018

16u40

Bron: Belga 0 Economie Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai ontkent te overwegen haar verlieslatende rivaal Etihad uit Abu Dhabi over te nemen. Dat heeft Emirates vandaag benadrukt na berichtgeving van persbureau Bloomberg.

Volgens bronnen van Bloomberg zouden beide maatschappijen met elkaar in gesprek zijn, maar bevinden onderhandelingen zich nog wel in een vroeg stadium.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen, waartoe ook Etihad en Qatar Airways worden gerekend. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.