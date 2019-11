Emirates en Air Arabia bestellen voor miljarden aan vliegtuigen bij Airbus tvc

18 november 2019

15u17

Bron: Belga 0 Economie De Europse vliegtuigbouwer Airbus heeft vandaag op de Dubai Air Show twee grote orders binnengekregen. Luchtvaartmaatschappij Air Arabia bestelde 120 vliegtuigen uit de A320-familie, Emirates ondertekende een contract voor 50 A350's. De twee contracten samen zijn op basis van de catalogusprijzen 30 miljard dollar (ruim 27 miljard euro) waard.

De Arabische lagekostenmaatschappij Air Arabia verwacht haar eerste nieuwe toestel tegen 2024, zo verklaarde topman Adel Al-Ali. Tot de bestelling van 120 vliegtuigen horen ook 20 exemplaren van de A321XLR. Dat is een langeafstandsversie van de A320-familie, waarvan de vliegtugen traditioneel eerder voor kortere vluchten zijn bedoeld.

Het order van Emirates heeft betrekking op 50 exemplaren van het langeafstandstoestel A350. Begin dit jaar had Emirates een bestelling aangekondigd van 30 A350's en 40 A330's, in ruil voor een vermindering van de hoeveelheid bestelde A380's. Het aantal A350's wordt nu opgekrikt, over de A330's wordt nog gepraat, klonk het vandaag.

De Amerikaanse concurrent Boeing kreeg een psychologische opsteker voor zijn Boeing 737 MAX, die sinds midden maart wereldwijd aan de grond staat. De Turkse vakantievlieger SunExpress bestelde 10 extra exemplaren, goed voor een cataloguswaarde van 1,2 miljard dollar. Volgens mediaberichten is SunExpress nog maar de tweede maatschappij (na British Airways-moeder IAG) die nieuwe 737 MAX-vliegtuigen koopt sinds de twee dodelijke crashes.

De Dubai Air Show loopt nog tot en met donderdag.