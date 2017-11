Elon Musk wedde dat Tesla in 100 dagen tijd de grootste batterij ter wereld zou bouwen. Nu is ze klaar Robbe van Lier

12u04

Bron: Mashable, ABC, Tesla 94 Timothy Artman / Tesla Een illustratie van de grootste batterij ter wereld. Economie Tesla, het bedrijf van Elon Musk, heeft in Australië de grootste batterij ter wereld gebouwd. En dat in amper 100 dagen tijd. Het gevolg van een weddenschap die Musk aanging op Twitter.

Voor de gedurfde weddenschap van Musk moeten we teruggaan naar september vorig jaar, toen de hele staat Zuid-Australië te kampen had met een grote black-out. Tijdens een uitzonderlijk zware storm moest het elektriciteitsnetwerk van de staat losgekoppeld worden van de rest van het land om een elektriciteitsuitval in het hele land te voorkomen. En zo werd ook een dieperliggend probleem in de regio blootgelegd.

Het elektriciteitsnetwerk wordt immers blootgesteld aan enorme pieken en dalen en dat is het gevolg van het gebruik van groene energie als zonne- en windenergie. Door de subsidiëring van de (Zuid-)Australische overheid heeft hernieuwbare energie de laatste jaren een enorme boost gekregen, zeker in de staat Zuid-Australië, waar bijna de volledige energievoorziening via zonnepanelen en windturbines gebeurt. Gevolg van dat beleid: steeds meer klassieke gas- en koolcentrales sluiten de deuren wegens vervuilend en niet meer interessant om in te investeren.

Timothy Artman / Tesla De grootste batterij ter wereld heeft een vermogen van 100 megawatt.

Instabiel elektriciteitsnetwerk

Een goede zaak, zo lijkt het op het eerste gezicht. Toch leidt het wegvallen van die centrales ook tot een groot probleem. De voortdurende en gelijke stroomlevering zorgt voor de stabiliteit die elk elektriciteitsnetwerk nodig heeft. Want hoe je het ook draait of keert: de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet voortdurend. Ook niet in Australië. De pieken en dalen die zo ontstaan, maken het elektriciteitsnetwerk instabiel en leiden tot black-outs.

En dat niet alleen tijdens een uitzonderlijke storm. Het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Australië komt ook gewoon steeds vaker onder druk te staan, met grote elektriciteitsuitvallen tot gevolg. Bovendien moet op die momenten klassiek gegenereerde energie ingevoerd worden vanuit andere delen van Australië, wat de prijzen - ook voor de consument - niet te goede komt.

"100 dagen"

Enter Elon Musk en Tesla. Want als antwoord op het Zuid-Australische energieprobleem stelde het hoofd van de batterijenafdeling van Tesla dat het bedrijf in 100 dagen tijd een batterij zou kunnen bouwen die het stroomprobleem in Zuid-Australië oplost. Toen Elon Musk op Twitter de vraag kreeg hoe serieus die claim was, antwoordde hij duidelijk: “100 dagen nadat het contract is getekend zal het systeem geïnstalleerd zijn en werken. Zo niet is het gratis. Is dat serieus genoeg voor jou?”.

Uit 90 bedrijven werd Tesla door de Zuid-Australische overheid, die een grootschalig project opstartte om de globale energievoorziening te verbeteren, gekozen om te voorzien in de energieopslag van het Hornsdale-windmolenpark in de buurt van Jamestown. Een uitdaging van zo’n 50 miljoen dollar, maar Musk hield woord. Hoewel voordien al een deel van het werk werd uitgevoerd, ging volgens Musk op 29 september de termijn van 100 dagen in. Volgende week op 1 december, exact 63 dagen later, zal de batterij met een capaciteit van 100 megawatt volledig operationeel zijn.

Screenshot Tesla Tesla zegt dat het met de megabatterij het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Australië stabiliseert.

Stabiliteit

De enorme krachtbron is in feite een kolossale lithium ion batterij die volgens Tesla het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Australië zal stabiliseren en voldoende energie biedt voor 30.000 gezinnen, net zoveel als er in het verleden bij een grote black-out werden getroffen. Het batterijencomplex, dat beheerd wordt door Tesla, samen met Neoen, een Frans bedrijf in hernieuwbare energie, wordt aangesloten op het Zuid-Australische energienetwerk en zal de overtollige energie van het windmolenpark in Jamestown opslaan. Wanneer het nodig is kan de enorme batterij extra energie op de markt brengen. Ook kan de overheid energie uit de batterijen gebruiken om het elektriciteitsnetwerk de nodige stabiliteit te geven.

Hiermee hoopt de Zuid-Australische overheid niet alleen black-outs tegen te gaan, met het gesubsidieerde batterijenpark hoopt het ook de concurrentie op de energiemarkt aan te scherpen en de prijzen voor de consument te doen zakken. “De grootste lithium-ion-batterij ter wereld zal een belangrijk onderdeel vormen van onze energiemix”, aldus Jay Weatherill, de premier van Zuid-Australië. Daarbij moet wel gezegd dat ook een voorraad dieselgeneratoren deel uitmaakt van het overheidsproject om de energiestabiliteit te garanderen in de regio.