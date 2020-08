Elon Musk vervoegt de 100 miljard dollar-club en is nu de op 3 na rijkste persoon ter wereld AW

27 augustus 2020

15u49

Bron: Business Insider 0 Economie Tesla doet het goed en dat voelt topman Elon Musk: zijn nettovermogen steeg in 2020 met 70 miljard dollar waardoor hij inmiddels behoort tot de 100 miljard dollar-club. Daarmee komt de grootaandeelhouder van Tesla steeds dichter in de buurt van de drie rijkste personen ter wereld Jeff Bezos, Bill Gates en Mark Zuckerberg.

Ondanks de coronacrisis was het jaar 2020 Musk behoorlijk goedgezind, zo werd de oprichter van Tesla maar liefst 70 miljard dollar rijker: een winst van 250 procent. Dat is voornamelijk te danken aan Tesla, waar hij grootaandeelhouder is. Tesla werd tussen 18 maart en 13 augustus maar liefst 48 miljard dollar (ruim 40 miljard euro) rijker, te danken aan de sterke stijging van de aandelen.



Zo verdiende Musk deze week op slechts één dag tijd maar liefst 8 miljard dollar (6,6 miljard euro), gezien de aandelen van Tesla met 11 procent stegen.

Musk is niet de enige techmiljardair die de laatste maanden veel rijker is geworden. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, werd in 2020 al 87 miljard dollar (61,3 miljard euro) meer waard. Microsoft-oprichter Bill Gates is tweede op de Bloomberg-lijst met een vermogen van ruim 121 miljard dollar (101,6 miljard euro) en Facebook-baas Mark Zuckerberg staat op de derde plaats met een geschat vermogen van 99 miljard dollar (83,1 miljard euro).

Opmerkelijk: het moment dat Musk het nettovermogen van 100 miljard dollar aantikte, rondde ’s werelds rijkste persoon Jeff Bezos de kaap van 200 miljard dollar.