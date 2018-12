Elon Musk: “Ik respecteer Amerikaanse beurswaakhond niet” jv

10 december 2018

13u37

Bron: dpa 0 Economie Tesla-topman Elon Musk haalt opnieuw uit naar de machtige Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, die hem heeft doen aftreden als voorzitter van de bestuursraad bij de autobouwer.

"Ik wil heel duidelijk zijn. Ik respecteer de SEC niet", zei Musk tijdens een interview met televisiezender CBS. Hij zegt "uit respect voor het rechtssysteem" de eisen van de SEC nageleefd te hebben.

De SEC beschuldigde Musk van het misleiden van beleggers door aan te kondigen dat hij onderzocht of Tesla van de beurs gehaald kon worden. Musk had in een tweet aangegeven dat de financiering voor zo'n deal rond was, hoewel hij geen toezeggingen kon voorleggen.