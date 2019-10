Elia overweegt om een tweede stuk van het Duitse elektriciteitsnet te kopen KVE

17 oktober 2019

06u55

De Belgische stroomnetbeheerder Elia bestudeert de mogelijkheid om een tweede stuk van het Duitse elektriciteitsnet te kopen. Na eerder de overname van 50Hertz staat nu de Duitse tak van Tennet te koop. Dat berichten De Tijd en L'Echo.

Bijna 10 jaar nadat Elia een zeer lucratieve deal heeft gesloten voor de overname van de Oost-Duitse stroomnetbeheerder 50Hertz dient zich een kans aan om ook in het centrum van Duitsland het stroomnet in te lijven. De Nederlandse netbeheerder Tennet bezit in Duitsland hoogspanningskabels die zich uitstrekken van Kiel in het noorden tot het meest zuidelijke puntje van Beieren. Maar het Nederlandse staatsbedrijf kan het forse investeringstempo in Duitsland niet volgen.

Elia kijkt met veel interesse naar Tennet in Duitsland. Volgens verschillende betrokkenen zit het dossier nog in de prille fase, maar is een team samengesteld om een mogelijke deal te bekijken. Dat hoeft geen volledige overname te zijn. Elia kan bijvoorbeeld ook een minderheidsparticipatie nemen in de Duitse tak van Tennet. Er lopen aftastende gesprekken en de directie van Elia heeft de opdracht gekregen de raad van bestuur regelmatig te briefen over de vorderingen, aldus De Tijd.