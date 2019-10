Elia bekijkt of het aandeel in Duits hoogspanningsnet kan overnemen IB

17 oktober 2019

04u33

Bron: Belga 0 Economie De Belgische stroomnetbeheerder Elia bekijkt een overnamekans in Duitsland. Het Nederlandse staatsbedrijf Tennet heeft een groot deel van het Duitse hoogspanningsnet in handen, maar de Nederlandse regering ziet het niet zitten de komende jaren nog miljarden te investeren in het Duitse net.

Meerdere betrokkenen bevestigen dat Elia gesprekken voert om af te tasten of een overnamedeal met Tennet mogelijk is. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Als Elia een belang kan nemen in de Duitse tak van Tennet zou het haar internationale voetafdruk plots fors vergroten. Het beursgenoteerde bedrijf, voor bijna de helft in handen van de Belgische gemeenten, heeft de ambitie een sleutelrol te spelen in de uitbouw van een Europees elektriciteitsnet.

Over mogelijke waarderingen voor de Duitse tak van Tennet is nog geen duidelijkheid. Tennet betaalde negen jaar geleden 885 miljoen euro voor de overname van Transpower, maar sindsdien werden miljarden geïnvesteerd. Het Duitse net is nu ongetwijfeld een veelvoud waard.

Een woordvoerder van Elia wilde volgens de krant geen commentaar geven op vragen over de gesprekken met Tennet.