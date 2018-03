Elf landen tekenen herziene TPP-handelsverdrag buiten de VS om kv

08 maart 2018

21u26

Bron: Belga 0 Economie Na de terugtrekking van de VS uit het Trans Pacific Partnership (TPP) hebben de elf overblijvende landen vandaag het herziene TPP-verdrag getekend.

Afgevaardigden van Canada, Japan, Australië, Nieuw Zeeland, Mexico, Chili, Peru, Vietnam, Maleisië, Brunei en Singapore zetten in de Chileense hoofdstad Santiago hun handtekening onder wat nu het Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership (CPTPP) heet.

De Chileense minister van Buitenlandse Zaken Heraldo Munoz ziet in de ondertekening een "sterk signaal tegen de protectionistische druk", een verwijzing naar het economisch beleid van VS-president Donald Trump. Die vaardigde kort na zijn ambtsaanvaarding een decreet uit met het besluit dat de VS zich uit het TPP terugtrekt. Het TPP is "niet goed voor de Amerikaanse arbeiders", luidde het.

Meer over TPP

VS

politiek