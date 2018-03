Electrolux schort investeringen in VS op na aankondiging invoerheffingen op staal jv

02 maart 2018

Bron: AFP/DPA/BELGA 15 Economie Electrolux, de Zweedse fabrikant van huishoudtoestellen, heeft beslist om zijn investeringen in de Verenigde Staten voorlopig op te schorten. Het bedrijf nam die beslissing na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de invoer van staal en aluminium zwaar te gaan belasten.

Volgens de Zweedse openbare omroep SVT gaat het om 250 miljoen dollar aan investeringen in de modernisering van de Amerikaanse fabriek van Electrolux.

"We gaan onze investeringen bevriezen", aldus de woordvoerder van Electrolux, Daniel Frykholm. "We moeten de taksen eerst bestuderen en kijken hoe de markt reageert. Maar, voor alle duidelijkheid, dit is een boodschap naar de Amerikaanse regering dat dit echt negatief is voor ons."

Volgens de woordvoerder zou een importheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium -die volgende week door president Trump zou worden ondertekend- de geplande investeringen niet langer economisch verantwoord maken.

Handelsoorlog

Niet alleen vanuit de bedrijfswereld komen er vernietigende reacties, ook vanuit politieke hoek. De Europese Commissie gaat zich woensdag over vergeldingsmaatregelen buigen. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire zei alvast dat er bij een handelsoorlog tussen de EU en de VS "enkel verliezers zijn". Hij eist van Europa wel een "stevig en gecoördineerd antwoord" want eenzijdige importheffingen zijn volgens hem onaanvaardbaar. "Alle opties liggen op tafel", klonk het.

Ook de Wereldhandelsorganisatie (WTO) reageert ongerust. "Een handelsoorlog is in niemands belang", zegt topman Robert Azevedo. De Amerikaanse maatregel kan tot een escalatie leiden, gezien de eerste reacties van andere landen.

En ook de financiële markten zijn bezorgd. In Europa staan de beurzen overal in het rood, waarbij aandelen als dat van staaldraadproducent Bekaert meer dan 7 procent lager noteert. Wall Street opende met een verlies van meer dan 1 procent.