Electrabel pompt honderd miljoen euro in windmolens

24 januari 2018

24 januari 2018

Bron: Belga

Engie Electrabel gaat dit jaar samen met zijn partners 97 miljoen euro investeren in de bouw van nieuwe windturbines op land. Dat heeft topman Philippe Van Troeye bekendgemaakt. In 2017 bedroeg de investering 62 miljoen euro.

Engie Electrabel maakt de omslag naar hernieuwbare energie, en investeert daarom volop in zonne- en windenergie. Het energiebedrijf heeft vandaag 306 megawatt (MW) geïnstalleerd vermogen aan windmolens op land staan. Tegen 2020 mikt Electrabel op 550 MW, of de capaciteit van een halve kerncentrale.

Ook dit jaar wordt er volop geïnvesteerd. Er komen zeventien nieuwe turbines bij, goed voor 48 MW. Daarvan komt 32 MW in Vlaanderen en 16 MW in Wallonië. Er zijn ook drie parken in opbouw of waarvan de bouw de komende weken gaat beginnen, nog eens goed voor 32,5 MW. Alles samen dus 80,5 MW extra capaciteit.