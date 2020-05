Eindelijk sociaal akkoord in dienstenchequesector: loon wordt verhoogd met 0,8 procent SVM

19 mei 2020

17u35

Bron: Belga 8 Economie In de dienstenchequesector is na meer dan een jaar van onderhandelingen een sociaal akkoord bereikt. Dat melden de bonden. Het gaat om ruim 140.000 mensen. Het akkoord treedt onmiddellijk in werking en omvat onder meer een loonsverhoging van 0,8 procent, bovenop de index van 2 procent. In februari zetten de sociale partners al het licht op groen voor een ontwerpakkoord, maar last minute kwam er een kink in de kabel. “Nu is het akkoord inderdaad volledig definitief”, bevestigt Ann Cattelain van sectororganisatie Federgon.

“Het duurde langer dan verwacht, maar het belangrijkste voor deze werknemers is dat er eindelijk een akkoord is”, zeggen de drie vakbonden in een gezamenlijk communiqué. Cattelain bevestigt dat de onderhandelingen even aangesleept hebben, en door de coronacrisis waren de onderhandelingen even wat minder prioritair. “Maar we hebben een eerlijk akkoord gesloten, binnen de mogelijkheden van de sector.”

Ook het ontwerpakkoord voorzag in een brutoloonsverhoging van 0,8 procent. Die loonsverhoging zal retroactief, vanaf 1 januari, toegepast worden. Daarnaast bevatte dat ontwerpakkoord ook al een cadeaucheque van 20 euro en een onkostenvergoeding voor de thuisstrijkers van 10 procent bovenop het brutoloon. Een ander belangrijk punt van het akkoord is een verhoging van de syndicale premie.

Het ontwerpakkoord zou op 2 maart ondertekend worden, maar Federgon haakte op het laatste moment af. Volgens de vakbonden waren het dienstenchequebedrijven Trixxo en Poetsbureau die roet in het eten gooiden. “Er was inderdaad wat discussie over de juridische correctheid van bepaalde passages in de tekst”, zegt Cattelain. “Intussen is alles afgetoetst en bevestigd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.”

De huishoudhulpen uit de dienstenchequesector voerden meermaals actie voor meer loon. Ze vroegen initieel een verhoging met 1,1 procent.