Eigenaar Zara sluit wereldwijd meer dan 1.000 winkels kv

10 juni 2020

21u36

Inditex, eigenaar van modeketen Zara, kondigde vandaag zijn eerste nettoverlies in 20 jaar aan. Dat is volgens de Spaanse modegigant het gevolg van de coronapandemie. Het bedrijf zal wereldwijd tot 1.200 winkels sluiten en wil zich meer gaan concentreren op de online verkoop.

Inditex wil tussen 1.000 en 1.200 winkels “absorberen”. Het gaat daarbij vooral om kleinere, oudere winkels van andere merken dan Zara, waaronder Bershka, Pull & Bear en Massimo Dutti. De meeste sluitingen zullen plaatsvinden in Europa en Azië. Na de reorganisatie zullen er van de 7.412 huidige winkels tussen 6.700 en 6.900 overblijven. Dat omvat ook 450 nieuwe winkels die de deuren zullen openen.



Volgens het bedrijf zal het “personeelsbestand stabiel blijven”. De medewerkers van de getroffen vestigingen krijgen andere functies aangeboden, zoals dispatching en de verzending van online aankopen.

Verlies

Als gevolg van de coronacrisis daalde de verkoop van Inditex tussen 1 februari en 30 april van dit jaar met 44 procent. Tijdens het eerste kwartaal noteerde het bedrijf een nettoverlies van 409 miljoen euro. In 2019 werd er in het eerste kwartaal nog 734 miljoen euro winst geboekt.



De onlineverkoop steeg tijdens het eerste kwartaal wel met 50 procent. Inditex wil zich daar nu meer op concentreren en op die manier ook de strijd aanbinden met concurrenten zoals H&M. Het bedrijf hoopt dat meer dan 25 procent van de verkoop tegen 2022 afkomstig zal zijn van de verkoop via het web. In 2019 was dat nog 14 procent. Grote winkels zullen instaan voor de distributie van goederen die via de website besteld worden.

De textielreus wil tegen 2022 één miljard euro investeren in de onlineverkoop. Nog eens 1,7 miljard euro wordt geïnvesteerd in de winkels voor een betere integratie met de websites voor snelle leveringen en het traceren van bestellingen in realtime.

Op 8 juni hadden 5.743 winkels op een totaal van 7.412 de deuren weer geopend. De meeste Zara-vestigingen moesten tijdens de coronacrisis de deuren sluiten.