Eerste staking in 12 jaar bij General Motors: bijna 50.000 werknemers leggen werk neer in VS HR KVDS

16 september 2019

15u55

Bron: Belga 1 Economie Zowat 50.000 werknemers van de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) hebben maandag het werk neergelegd in de Verenigde Staten. Dat gebeurde nadat een belangrijke vakbond en het bedrijf geen akkoord bereikten over de lonen en extra aanwervingen. Het gaat om de eerste staking bij GM in 12 jaar tijd.

De staking brak uit rond middernacht in tientallen fabrieken en distributiecentra in 9 Amerikaanse staten. De vakbond United Auto Workers (UAW) had daar zondag toe opgeroepen. De bond meent dat de werknemers bijgedragen hebben aan het herstel van GM sinds de crash in 2008 en dat ze betere vergoedingen verdienen.

Gezondheidszorg

Daarnaast waren de kosten voor gezondheidszorg een belangrijk twistpunt tussen de directie van GM en de vakbond. Het bedrijf wil de uitgaven voor gezondheidszorg binnen de perken houden, terwijl de werknemers niet extra willen bijdragen. Nu de Verenigde Staten richting presidentsverkiezingen gaan volgend jaar, wordt gezondheidszorg een van de hoofdthema’s voor kiezers.





GM liet maandag weten dat het de werknemers een aanbod gedaan had, met onder meer hogere lonen, een investering van 7 miljard dollar in 8 Amerikaanse fabrieken en 5.400 extra banen. Maar volgens de UAW is het voorstel onvoldoende op verschillende gebieden, waaronder het gebruik van uitzendkrachten.



Volgens kenners verliest GM mogelijk 50 miljoen dollar per dag dat de staking duurt. In 2007 was er bij GM een korte, tweedaagse staking. Een pijnlijker staking was er in 1998, in de stad Flint, in de staat Michigan. Daar werd 54 dagen het werk neergelegd, wat GM meer dan 2 miljard dollar kostte.