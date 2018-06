Eerste minimale dienstverlening bij spoorstaking "loopt goed", maar let op wanneer je naar kust wil sam

29 juni 2018

06u33

Bron: belga 1 Economie De minimale dienstverlening op het spoor, die is ingesteld wegens de 48 urenstaking van de socialistische spoorbond , loopt vanochtend goed. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Het treinverkeer kan ook veilig verlopen, want a lle seinhuizen zijn operationeel.

Het is de eerste keer dat een minimale dienstverlening bij de spoormaatschappij wordt geactiveerd. Reizigers wordt wel aangeraden om vlak voor hun vertrek de routeplanner te raadplegen. De staking startte om 22 uur gisteravond.

Vooral IC-lijnen

Temmerman wijst erop dat het treinverkeer door de staking de hele dag ernstig verstoord zal blijven. Door de minimale dienstverlening, waarbij het werkwillige personeel wordt verdeeld over de belangrijkste lijnen, zou wel een op de drie treinen rijden. Het zijn vooral IC-lijnen die worden bediend.

Kust

De NMBS-woordvoerder benadrukt ook dat dit weekend het treinverkeer naar de kust ernstig verstoord zal zijn. "Normaal gezien proberen we, zeker bij goed weer, extra treinen in te leggen naar de kust", zegt Temmerman. "Maar veel treinen naar de kust zullen nu niet rijden." Hij raadt wie naar de zee afzakt daarom aan om een alternatief te zoeken.

Veiligheid

Alle seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel, van waaruit de treinen op spoornet aangestuurd worden, zijn vanochtend operationeel. "Er is dus veilig treinverkeer mogelijk", meldt Infrabel. Het is vanuit een veertigtal seinhuizen en de nationale verkeersleiding Traffic Control dat het treinverkeer in goede banen wordt geleid. Zonder voldoende bezetting op die plaatsen is veilig treinverkeer niet mogelijk.

Wegens de minimale dienstverlening moesten onder meer de mensen in de seinhuizen op voorhand aangeven of ze zouden staken of niet. Op basis daarvan werd de bezetting geregeld, maar het was toch nog even afwachten hoe het in de praktijk zou verlopen.

De spoornetbeheerder voegt nog toe dat hij "onmiddellijk zal optreden tegen iedereen die de sporen zou willen bezetten en/of de rust en de concentratie van het personeel in de seinhuizen dreigt te verstoren. Werkwilligen moeten ook altijd vrije toegang krijgen tot hun werkplaats."