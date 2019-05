Eerste KFC opent begin juni in Brussel Noord Na de zomer opent eerste Vlaamse vestiging in Wijnegem Shopping Center Marc Coppens

23 mei 2019

12u36 102 Economie Autogrill, de Italiaanse keten die zich specialiseert in eten en drinken voor reizigers in luchthavens en treinstations, opent begin juni het eerste KFC-restaurant in Brussel-Noord. Intussen kondigt de Benelux Food Group, een andere franchisenemer, aan dat nog eens 40 KFC-vestigingen zullen worden geopend de komende vijf jaar. Wijnegem Shoppingcenter wordt na de zomer het eerste kippenfastfoodrestaurant in Vlaanderen van de Amerikaanse keten.

Autogrill kondigde begin dit jaar aan dat Kentucky Fried Checken 150 vestigingen gaat openen in ons land. Autogrill baat tal van restaurantketens en koffiebars uit in treinstations en luchthavens, zoals Panos, Starbucks, Quick en Pizza Hut. Met Kentucky Fried Chicken, de Amerikaanse fastfoodketen met kip, werd een nieuwe naam aan de portefeuille toegevoegd. In Brussel Noord zou de eerste vestiging in de lente de deuren openen. Het bleef lang stil, maar de redactie vernam uit goede bron dat het in juni dan ook effectief zo ver is. Bij Autogrill was niemand bereikbaar voor verdere toelichting over hoeveel restaurants dit jaar nog opengaan.

Intussen meldt de Benelux Food Group dat zij, onafhankelijk van Autogrill, de komende vijf jaar veertig KFC-vestigingen gaat openen. Kempenaars Jan Peeters, general manager van de groep Peeters-Govers en Mathé Heeren van Heeren Group, een grote vastgoedspeler, sloegen daarvoor de handen in elkaar. Peeters opende de voorbije vier jaar negen vestigingen van Albert Heijn en trok daardoor de aandacht van KFC. Dit jaar moeten drie KFC’s openen: één in Oost-Vlaanderen, één in Limburg en één in Antwerpen. Wat die laatste betreft, gaat het om een stek in het Wijnegem Shopping Center. De opening staat gepland voor na de zomer. Er kunnen 40 mensen aan de slag. (MAC)