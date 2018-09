Eerste Fortis-gedupeerden zien hun geld terug TTR

08 september 2018

06u10

Bron: Belga 2 Economie Tien jaar na het omvallen van Fortis zien sommige vroegere aandeelhouders van de financiëledienstengroep voor het eerst een deel van hun belegging terug. Een eerste tranche van 300 miljoen euro komt dezer dagen hun richting uit, zo schrijven 'De Tijd' en 'L'Echo' vandaag. De schadevergoeding kadert in de Fortis-schikking van Ageas met enkele belangenorganisaties. Een tweede uitbetalingstranche volgt in december.

In 2016 bereikte Ageas een deal met de organisaties die gedupeerde Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen. Het bedrag van de schikking bedroeg oorspronkelijk 1,2 miljard euro, maar werd na juridisch getouwtrek opgetrokken tot 1,3 miljard. Het is de grootste schikking van zijn soort in Europa. Het geld stroomt naar schatting naar 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden.

Ageas maakte onlangs al 400 miljoen euro over aan FORsettlement, het platform dat de schadevergoedingen uitbetaalt. Een groot deel van dat geld - er is sprake van 300 miljoen euro - wordt dezer dagen gedeblokkeerd en zowel aan particulieren als aan institutionele aandeelhouders betaald. De eerste begunstigden kregen de jongste dagen al geld op hun bankrekening.