Eerste Fortis-gedupeerden mogelijk al dit jaar vergoed

21 februari 2018

16u11

Bron: Belga 0 Economie Als het Gerechtshof in Amsterdam voor de zomer het licht op groen zet rond de nieuwe Fortis-schikking, dan zouden de eerste gedupeerden mogelijk nog dit jaar vergoed kunnen worden. Dat verklaarde Filip Coremans, de chief risk officer van Ageas, vandaag bij de voorstelling van de jaarresultaten. De Belgische verzekeraar is de erfgenaam van het Fortis-dossier en legt 1,3 miljard euro op tafel om definitief komaf te maken met dit verleden.

"De mensen wachten al bijna tien jaar. We willen dit graag afsluiten", klonk het vandaag. Een eerste schikkingsvoorstel, waarbij Ageas 1,2 miljard euro op tafel legde voor misleide Fortis-beleggers, werd door het Gerechtshof vorig jaar niet-bindend verklaard. In het nieuwe voorstel biedt Ageas 100 miljoen euro extra. Het gaat om het grootste schikkingsbedrag ooit in Europa.

Er zijn naar schatting 200.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Zij werden in 2008 misleid door het Fortis-management, kort voor de Belgische bank over de kop ging. Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Ageas heeft voor zijn tweede schikkingsvoorstel de goedkeuring van tal van belangenorganisaties - zoals Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF, VEB - en de advocaten Laurent Arnauts en Geert Lenssens. Het Gerechtshof in Amsterdam moet het voorstel wel nog bindend verklaren en organiseert hiervoor twee hoorzittingen: op 16 maart en op 27 maart. Er zal dan gediscussieerd worden over de vergoedingsmodellen voor de claimantenorganisaties en over de redelijkheid en representativiteit van het voorstel. "We gaan met meer vertrouwen naar de zitting en vinden dat het onderste uit de kan is gehaald", zei Coremans vandaag.

Activisme niet afstraffen

Volgens de chief risk officer werd in het nieuwe voorstel tegemoetgekomen aan de kritiek van het hof, door het verschil tussen actieve en niet-actieve beleggers weg te werken. Het andere punt van kritiek, de riante vergoedingen die de claimantenorganisaties van Ageas ontvangen, werd niet gewijzigd. "Niemand gaat erop achteruit. Dat is een punt dat we zullen moeten verdedigen", aldus Coremans. "We willen het activisme niet afstraffen. Sommige organisaties hebben een 'no cure, no pay'-regeling afgesloten."

Ageas hoopt dat het Gerechtshof in Amsterdam nog voor de zomer het licht op groen zet. Beleggers die de schikking aanvaarden, kunnen dan opteren voor een snelle betaling waarbij ze nog voor het jaareinde 70 procent van het schikkingsbedrag zouden ontvangen. Die timing is opmerkelijk, want dat is nog voor de opt-outperiode van Ageas is afgesloten.

Advocaat Mischaël Modrikamen, die naar eigen zeggen 1.300 Fortis-beleggers vertegenwoordigt, zou al hebben laten verstaan dat hij het nieuwe schikkingsvoorstel goed vindt maar toch verder wil kunnen procederen tegen de ontmanteling van Fortis. Hij zal zijn standpunt tijdens de hoorzittingen verdedigen.