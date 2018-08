Eerste beleggerscongres over cannabis: "Trend met grote investeringskansen" HR

17 augustus 2018

16u37

Bron: ANP 0 Economie Een congres voor beleggers dat volgende maand in Amsterdam plaatsvindt, is helemaal gewijd aan cannabis. Volgens de organisatoren is dat de eerste keer in Europa. Het verwerken van wiet in drankjes of chocola is bijvoorbeeld een trend die grote investeringskansen zou bieden.

Volgens initiatiefnemer Michael Kraland zijn het nu nog vooral bedrijven uit Canada en de Verenigde Staten die bezig zijn met producten op basis van cannabis. In Europa gaat dat door wetgeving nog niet zo makkelijk. Maar bij volledige legalisering zou de Europese cannabismarkt al over tien jaar goed kunnen zijn voor meer dan 100 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek. Die studie zal op het congres nader worden toegelicht.

Met het 'groene goud' is nu al veel geld gemoeid. Zo stak drankenconcern Constellation Brands onlangs zo'n 3,8 miljard dollar in het Canadese Canopy Growth, dat medicinale wiet kweekt. In Toronto ging de beurskoers van dat bedrijf vervolgens flink omhoog. De Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, heeft in de Verenigde Staten daarnaast een non-alcoholisch cannabisdrankje, genaamd Hi-Fi Hops, op de markt gebracht.

Nieuwste ontwikkelingen

Op de zogeheten Cannabis Capital Convention in het EYE Filmmuseum in Amsterdam op 26 september zullen twee analisten van de Duitse Berenberg Bank de recente deal van Constellation Brands toelichten. Ook zijn er verschillende bedrijven, waaronder de Nederlandse medicinale cannabisproducent Bedrocan, aanwezig om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en hun perspectief op de Nederlandse en Europese markt te schetsen.