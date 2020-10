Eén vijfde minder vacatures bij kmo's: vooral horeca, industrie, handel en bouw getroffen

Economie Meer werklozen en minder jobaanbiedingen: er steekt op onze arbeidsmarkt een stevige herfststorm op. Bij de Belgische kmo's - dé motor van onze economie - waren er in de eerste acht maanden van dit jaar een vijfde minder vacatures dan een jaar geleden. Vooral in de horeca, industrie, handel en bouw is het sinds corona lastiger om werk te vinden.

De nieuwe federale regering mag dan wel de ambitie hebben om 80% van de Belgen tussen 20 en 65 jaar aan het werk te krijgen - tegenover 73,6% vorig jaar - makkelijk wordt dat niet. Zeker niet als je het rapport leest dat de VDAB gisteren uitbracht. Daarin staat dat Vlaanderen door de sterke impact van de coronacrisis eind vorige maand 202.583 niet-werkende werkzoekenden telde: een stijging met 6,2% in één jaar. Uit een peiling die hr-dienstverlener SD Worx deze week hield bij de Belgische kmo's blijkt dan weer dan één op de zes in de komende maanden personeel wil afdanken.

Daar komt bij dat de kansen op werk voor werklozen schaarser worden. Volgens een nieuwe studie van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen was er bij de kmo's in de eerste acht maanden van dit land een vijfde minder jobaanbiedingen dan vorig jaar. NSZ nam daarvoor de cijfers van de regionale arbeidsbureaus (VDAB, Forem, Actiris) onder de loep.

Een gemiddelde daling van 20% stelt de situatie zelfs nog wat rooskleuriger voor dan ze is, want in januari en februari was er een positieve evolutie van het aantal vacatures. "De periode van de lockdown, voornamelijk in april en mei, was gewoonweg catastrofaal", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. "De cijfers voor die twee maanden lagen in de orde van min 50%, in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel. Terwijl dat traditioneel de maanden zijn waarin bepaalde sectoren, zoals de horeca, aanwerven met het oog op het hoogseizoen."

Zand in de motor

De cijfers lopen behoorlijk uiteen tussen de verschillende sectoren - niet onlogisch, aangezien de epidemie sommige branches heeft lamgelegd en andere ongemoeid laat. "In de horeca nam het aantal banen tijdens de lockdown af met iets meer dan 85%", zegt Mattheeuws. "Ook de handel, industrie en bouw krijgen rake klappen." Zij ziet in de cijfers een bewijs dat heel wat kmo's in de problemen zitten. "Na een vrij positieve maand juni, toen sommige bedrijven opnieuw aanwervingen deden om weer op de rails te geraken, blijft het herstel tot op de dag van vandaag erg traag verlopen."

Als er zand in de motor komt bij de kmo's, riskeert onze hele economie te gaan sputteren. Volgens cijfers van de Europese Commissie telde ons land in 2018 ruim 600.000 micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. En bij die kmo's zorgden 1,94 miljoen werknemers voor een totale omzet van 142 miljard euro, ruwweg een kwart van het bbp. "Er is duidelijk een afkoeling van de arbeidsmarkt door corona", zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

Er is nood aan een groot, concreet relanceplan om banenverlies en, op termijn, faillissementen te voorkomen NSZ

"De voorbije jaren zagen we hoe het aantal werkzoekenden stelselmatig daalde. De economie was in vrij goeden doen, en dus waren er heel wat vacatures. Er was zonder corona geen enkele reden om aan te nemen dat we plots een andere richting zouden uitgaan. Integendeel: de verwachting was dat het aantal vacatures in sommige sectoren enkel zou toenemen, door de vergrijzing. Wat we nu zien, strookt met een ijzeren wet: de arbeidsmarkt volgt de reële economie. Als er minder vraag is naar je producten, ga je niet meteen mensen ontslaan, maar op termijn wél en geleidelijk ga je er ook minder aanwerven. Zelfs wanneer de economie weer opveert, zullen we dat in eerste instantie niet op de arbeidsmarkt zien. Er is ook het belang van ondernemersvertrouwen. We horen nu al maanden dat corona een langdurige economische crisis met zich mee zal brengen, zodat het voor veel bedrijven een groot risico lijkt om te 'springen' en meer mensen aan te werven."

Unieke kans

Zijn kmo's extra kwetsbaar voor de gevolgen van corona? Dat is moeilijk hard te maken volgens Baert, maar het zou kunnen. "Kmo's zitten wel in de sectoren die het hardst getroffen zijn: de horeca, de evenementenwereld en het toerisme. Wat ook zou kunnen spelen, is een kleinere financiële buffer bij sommige van die ondernemingen. Dan volgen ingrepen als minder vacatures uitschrijven sneller na een terugval in de vraag naar goederen en diensten."

Het NSZ ziet de uitkomst van de studie als een alarmbel voor de politiek. “Er is nood aan een groot, concreet relanceplan om banenverlies en, op termijn, faillissementen te voorkomen. De verlenging van de vrijstelling van belastingen voor de eerste werknemer is een noodzaak (één van de maatregelen in het regeerakkoord, red.). Het is een hulpmiddel om de werkgelegenheid te behouden. De crisis heeft ook competente werknemers met veel expertise op de arbeidsmarkt gebracht. Dit is een unieke kans voor bedrijven die zich heroriënteren om deze mensen te vinden, maar dat vereist dat de arbeidsbemiddelaars een nauwer contact met de bazen van kmo's opbouwen."

