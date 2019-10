Een van de laatste fabrieken in Monaco (gesticht door Charles Leclercs opa) stopt ermee mvdb

18 oktober 2019

21u06

Bron: ANP 0 Economie Het doek is gevallen voor een van de laatste fabrieken in Monaco. Van de industriële initiatieven van wijlen prins Rainier III (1923-2005) is vrijwel geen fabriek meer over.

Ook de firma Foreplast aan de Avenue Albert II gaat dicht. De fabriek waar kunststof wordt verwerkt en onder meer auto-onderdelen worden gemaakt, heeft laten weten voor februari de productie stil te leggen en te sluiten. Bijna zestig arbeiders verliezen hun baan. De fabriek is in 1955 gesticht door Carles Manni, de opa van de Monegaskische autocoureur Charles Leclerc.



Het is een overblijfsel van fabrieken die zich er met steun van Rainier en buitenlandse investeerders in de jaren vijftig vestigden, vooral in het westelijke deel van het kleine prinsdom dat Fontvieille heet. In 1965 werkte bijna de helft van de Monegaskische beroepsbevolking in de industrie.



Maar in het inmiddels puissant rijke staatje van 2 vierkante kilometer passen geen fabrieken meer. De grondprijs per vierkante meter bedraagt inmiddels bijna 50.000 euro. Lena Hans van de Unie van Monegaskische Vakbonden vindt het triest: "Een stuk geschiedenis van Monaco gaat verloren, het is traumatisch."