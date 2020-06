Een tweede verblijf aan zee? Ontdek waar je best investeert, hoeveel je betaalt en wat je ervoor krijgt

Economie Het vastgoed aan de kust kreeg tijdens de lockdown zware klappen, maar krabbelt sneller dan in de rest van het land opnieuw overeind. Dat blijkt uit gegevens van de Federatie van het Notariaat. Wie al koopplannen had, voert die nu uit én er is een nieuwe groep geïnteresseerden die België boven het buitenland verkiest. Denk je ook na over een tweede verblijf aan zee? Onze woonexpert zoekt uit waar je best investeert, hoeveel je betaalt en wat je ervoor krijgt.

2019 was een boerenjaar voor het vastgoed aan zee. Er waren 6,9 % meer vastgoedtransacties in vergelijking met 2018. Goed voor zo’n 1.000 verkopen extra bovenop de ruim 15.000 van een jaar voordien. Dat was een complete verpulvering van het record dat al voor het derde jaar op rij scherper werd gesteld. Die populariteit vertaalde zich natuurlijk in de prijzen, zo blijkt uit de cijfers in de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat. De gemiddelde prijs (zie onderaan) van een appartement steeg naar 275.507 euro (+5,5 %) en voor een dijkappartement betaalde je 341.075 euro (+4,5 %).

De goednieuwsshow leek zich vrolijk te gaan doorzetten in 2020, maar toen verziekte COVID-19 de markt. “In januari en februari stegen de prijzen en het aantal transacties vlugger dan in de rest van het land, maar nadien volgde een terugval met 20 tot 30 %. Maar sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen stellen we dan weer een versneld herstel vast”, vertelt notaris Bart van Opstal van Fednot.

Onzekerheid

Midden juni is nog een achterstand van zo’n 8 % in vergelijking met dezelfde periode in 2019, maar dat is, gezien de omstandigheden, zeker niet slecht. “Enerzijds gaan mensen die al met de gedachte speelden om een tweede verblijf aan zee aan te schaffen nu effectief tot een aankoop over, anderzijds biedt zich een nieuwe groep kandidaten aan. Het gaat dan om geïnteresseerden die wat schrik hebben gekregen voor een appartement of villa in het zuiden, omdat ze geen zekerheid hebben over de vluchten en over de coronasituatie ter plaatse.”

Die verschuiving liet zich al meteen voelen in de prijzen. In de eerste vier maanden van dit jaar werd een appartement 1,59 % duurder en steeg de prijs naar 279.912 euro. De huizenprijzen gingen forser de hoogte in, met 5,7 %, tot 311.320 euro. Alleen een flat op de dijk daalde flink in waarde en werd 12 % goedkoper tot 299.976 euro.

“Maar voor dat laatste is een eenvoudige verklaring ”, weet van Opstal. Op dit moment is er op de dijk vooral ouder vastgoed en minder aanbod van duurdere nieuwbouw. Zoiets laat zich onmiddellijk voelen in de gemiddelde prijs. Op lange termijn blijft zo’n appartement op de dijk een goede investering door het exclusieve karakter van de ligging.”

Middenkust scoort

Een blik op de cijfers van de voorbije vijf jaar (2015-2019) toont dat elk type vastgoed rendeert, met prijsstijgingen van 10,1 % bij de appartementen en 8,8 % bij de flats op de dijk. Als we naar de regio’s kijken stak de Middenkust er in die periode bovenuit. In De Haan, Oostende, Bredene en Middelkerke werden flats 20 % duurder en dijkappartementen 6,6 %. Ook de Oostkust met Knokke, Heist-aan-Zee, Zeebrugge en Blankenberge kan fraaie cijfers voorleggen met hogere waarderingen van 10,2% (flat) en 3,4 % (dijk). Alleen de Westkust, met Westende, Nieuwspoort, Koksijde en De Panne, hinkte wat achterop met een daling van 3,4 % bij de appartementen en een lichte stijging van 1,9 % op de dijk.

Wie op zoek is naar een betaalbaarder alternatief kijkt vandaag vaak in de richting van Nieuwpoort. Je vindt er groen en ook de buurt van de jachthaven heeft een grote aantrekkingskracht notaris Bart van Opstal

Naar een verklaring is het niet lang zoeken. “De grootste groep kopers zijn 50 jaar en ouder. Dat zijn mensen die graag comfortabel willen wonen en zorgeloos genieten. Ze kopen dus vooral recent en nieuw vastgoed. Gemeenten die op dat vlak een kleiner aanbod hebben, verkopen oudere appartementen en huizen en die gaan aan een lagere prijs de deur uit. Die trend zal zich in de toekomst alleen maar verderzetten. Ik zie flats en huizen van dertig tot vijftig jaar oud dus verder in prijs afnemen.”

Knokke en Oostende in trek

Van Opstal verwacht ook geen grote veranderingen bovenaan de lijst met populairste gemeenten. “Knokke en Oostende zijn traditioneel het meeste in trek. Oostende is om meerdere redenen geliefd. Er zijn niet alleen een aantal groeipolen met veel nieuwbouw, maar het is ook de enige kuststad en heeft veel faciliteiten. Het openbaar vervoer, het culturele aanbod, de bedrijvigheid in de winkels tijdens de week, … Dat zijn allemaal zaken die als muziek in de oren klinken van de eigenaars die erover nadenken om zich definitief aan zee te vestigen.”

“Het is historisch zo gegroeid dat Knokke de voorkeur geniet van de kapitaalkrachtigen. De prijzen stijgen er sneller, maar ook als ze dalen, gebeurt dat met grotere sprongen. Wie op zoek is naar een betaalbaarder alternatief kijkt vandaag vaak in de richting van Nieuwpoort. Je vindt er groen en ook de buurt van de jachthaven heeft een grote aantrekkingskracht. Globaal bekeken doet de hele Belgische kust het goed, met dank aan de verscheidenheid. Er is geen eenheidsworst, maar elke gemeente heeft zijn eigen profiel.”

Nog dit voor wie twijfelt over het aantal slaapkamers. Een appartement met één slaapkamer kostte in 2019 gemiddeld 177.292 euro, voor twee slaapkamers was dat 285.126 euro en voor drie slaapkamers 424.477 euro. Op de dijk was dat respectievelijk 189.851 euro, 378.243 euro en 542.805 euro.

Meer lezen over bouwen en renoveren? Of wil je inspiratie opdoen voor je huis? Dat kan in dit woondossier.

Lees ook:



Een blik achter de gevels van 10 van de meest exclusieve huizen op de markt (+)

”Koen en Samia wonen in kaswoning: “Bijna het hele jaar hebben we gratis water en elektriciteit” (+)

Zo spectaculair kan een huis veranderen: woonexpert toont negen renovaties die je gezien moét hebben (+)