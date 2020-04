Eén op zes zelfstandigen vreest faillissement of stopzetting: “125.000 kmo’s lopen gevaar” KVDS

23 april 2020

08u09

Bron: Belga 20 Economie Eén op de zes zelfstandigen vreest door de coronacrisis voor een faillissement of stopzetting. Dat meldt ondernemersorganisatie NSZ. Zowat 18 procent van de zelfstandigen heeft maar reserves voor een viertal weken, daarna vrezen ze - zonder heropstart of extra maatregelen - de boeken te moeten neerleggen. "125.000 kmo's lopen gevaar", zegt NSZ-topvrouw Christine Mattheeuws.

Door de coronacrisis heeft volgens het NSZ 90 procent van de zelfstandigen en kmo's een aanzienlijk omzetverlies: 60 procent heeft een omzetverlies van boven de 50 procent en 40 procent heeft zo goed als geen inkomen meer uit zijn activiteit.

Schulden

De helft van de ondernemers geeft ook aan momenteel al problemen te hebben om de kortlopende schulden af te lossen. Dat zijn vaste kosten zoals leningen, huur, belastingen, sociale lasten, energie en facturen. "We riskeren dat bovendien de ene zelfstandige door het domino-effect de andere zal meeslepen", zegt Mattheeuws.



"Als er niet snel een veilige heropstart kan komen, vragen wij uitdrukkelijk aan de overheid bijkomende steunmaatregelen, zoals extra mogelijkheid tot bijkomende kredieten. Het zou nuttig zijn dat de banken bijkomende overheidsgaranties krijgen zodat zij sneller kredieten verlenen aan ondernemingen in moeilijkheden. Nu worden alleen ondernemingen die gezond waren op 31 januari geholpen, terwijl verschillende ondernemers al voordien een economische dip hadden. Daar komt nog bij dat heel wat ondernemers liggend kapitaal hebben onder de vorm van hun materiaal en stocks, maar daarmee kunnen ze niet de vaste kosten betalen", aldus Mattheeuws.

Het NSZ vraagt ook dat in plaats van uitstel van belastingen en sociale lasten, de tijdelijke afschaffing ervan overwogen zou worden. "We zien dat 40 procent van de ondernemers een buffer heeft voor maximaal zes maanden om niet over de kop te gaan. Ook al starten we opnieuw, het zal een bijzonder harde tijd worden.”

