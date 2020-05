Een op vijf bedrijven plant herstructurering SVM

08 mei 2020

15u04

Bron: Belga 0 Economie Een op de vijf bedrijven is van plan om een herstructurering door te voeren wegens de impact van de coronacrisis. Die herstructureringen zullen gemiddeld een impact hebben op 11 procent van het personeel. Ze zullen meestal geleidelijk aan doorgevoerd worden, gespreid over de rest van het jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-expert Hudson bij 149 organisaties.

Enkele bedrijven spreken over een impact op meer dan 30 procent van het personeel, maar daarbij gaat het volgens Hudson meestal over kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers. Ook kaderleden zouden niet aan de dans ontsnappen. 53 procent van de ondernemingen die een herstructurering plannen, zegt de vakbonden te zullen betrekken.

Ook op het vlak van rekrutering laat de coronacrisis haar sporen na: 21 procent van de bevraagde bedrijven geeft aan alle vacatures geannuleerd te hebben, 17 procent heeft het aanbod significant verminderd. De bedrijven verwachten een grote impact op de ‘war for talent’. Zo denken ze dat de vraag naar IT- en engineering-jobs zal stijgen en die naar ondersteunende functies het meest zal dalen.

Voorts beleven vooral freelancers moeilijke tijden. De meeste bedrijven hebben in hun geval bij de start van de coronacrisis snel ingegrepen. In 46 procent van de gevallen kregen ze minder werk. Zowat 11 procent besloot de opdrachten volledig on hold te zetten, 4 procent besloot alle opdrachten te beëindigen nog voor de officiële einddatum. Na de crisis zal minder gebruik gemaakt worden van freelancers. Het aantal organisaties dat gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid blijft tot slot stabiel op 60 procent.

