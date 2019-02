Eén op de vijf gezinnen krijgt vanaf morgen sociale toeslag bij vernieuwde kinderbijslag kg

07 februari 2019

16u18

Morgen krijgen ruim 900.000 gezinnen voor de eerste keer de vernieuwde kinderbijslag of Groeipakket uitbetaald. Opvallend is dat één op de vijf gezinnen een sociale toeslag zal krijgen. Concreet zullen ruim 152.000 kinderen die in het oude systeem geen recht hadden op zo'n toeslag die nu wel krijgen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag werden toegelicht door Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap tot Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).

Na jaren discussie en voorbereiding wordt de vernieuwde kinderbijslag of Groeipakket morgen voor het eerst uitbetaald. Concreet zullen 900.000 gezinnen voor in totaal 1,6 miljoen rechthebbende kinderen een uitbetaling krijgen. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat hem om gezinnen die al een of meer kinderen hadden en dus al kinderbijslag kregen in het oude systeem. Voor een groot deel van die gezinnen verandert er weinig of niets.



Maar er zijn natuurlijk ook gezinnen die begin 2019 een eerste kind kregen en die dus meteen het nieuwe startbedrag van 163,20 euro krijgen (de cijfers spreken van ruim 8.000 nieuwe kinderen, red.) of gezinnen met kinderen in beide systemen.

Sociale toeslag

Verder is er de verruimde sociale toeslag, een van de grote nieuwigheden van het Groeipakket. Vroeger was die toeslag gekoppeld aan het socioprofessionele statuut van de ouders. Voortaan wordt enkel gekeken naar het gezinsinkomen, waardoor bijvoorbeeld ook werkende ouders met een laag inkomen recht hebben op zo'n toeslag.





Uit de cijfers blijkt nu dat bijna 20 procent van de gezinnen recht heeft op zo'n toeslag. In het oude systeem was dat maar 10 procent. Meer dan 152.000 kinderen die vroeger geen recht hadden op de toeslag, zullen door de hervorming wél recht krijgen op zo'n toeslag. Vaak gaat het om kinderen van ouders die werken met kortlopende contracten (zoals interimjobs), zelfstandigen met meewerkende echtgenoten of mensen met een vervangingsinkomen die geschorst werden.

Kleutertoeslag

Voor het eerst worden ook kleutertoeslagen toegekend aan ouders wiens drie- of vierjarig kind voldoende naar de kleuterschool is geweest. Momenteel is sprake van 10.783 kinderen die recht hebben op zo’n toeslag van 132,6 euro per jaar.



Op 20 februari wordt ook de kinderopvangtoeslag (van 3,23 euro per opvangdag/kind) toegekend. En vanaf het schooljaar 2019-2020 schuiven ook de schooltoeslagen in het systeem.

Vijf uitbetalers

"Ik ben fier, dankbaar en opgelucht", zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Dat gevoel wordt gedeeld door transitiemanager en gedelegeerd bestuurder Leo Van Loo. Die laatste is ervan overtuigd dat de uitbetalingen morgen vlot zullen verlopen. "De betaalbestanden zijn door de vijf uitbetalers tijdig aan de banken bezorgd. Behoudens een bankencrash moeten de betalingen vlot verlopen", aldus Van Loo.

In Vlaanderen staan vijf uitbetalers in voor de tijdige en correcte uitbetaling van het Groeipakket. Er is de publieke uitbetaler FONS en vier private uitbetalers: Infino (Securex, Acerta), KidsLife Vlaanderen (ADMB, Group S, Horizon Het Gezin), MyFamily (Xerius) en Parentia (Partena, Attentia, Future Generations/Mensura). Vanaf 2020 kunnen alle ouders vrij overstappen. De aansluiting is altijd voor minimaal één jaar. Het dossier van ouders die al kinderbijslag ontvangen, wordt automatisch overgezet naar een van de vijf Vlaamse uitbetalers.

Het bedrag van het Groeipakket voor een bepaald gezin zal bij elke uitbetaler hetzelfde zijn. De uitbetalers kunnen zich wel onderscheiden door hun dienstverlening, zoals de kwaliteit van hun informatie, de snelheid waarmee ze vragen beantwoorden en de bereikbaarheid van hun kantoren.