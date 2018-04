Een fitnessabonnement aanschaffen is kinderspel, maar hoe raak je er weer van af? Nina Dillen

17 april 2018

18u01 0 Economie Wie zijn sportbroek niet wil scheuren aan een fitnessabonnement, kiest best voor een club die de gedragscode voor fitnesscentra van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) uit 2015 ondertekende. Maar zelfs dan nog moet je de kleine lettertjes van het contract uitgebreid doorlezen. "Een fitnessclub blijft een commerciële onderneming die winst wil maken."

Niets zo eenvoudig als het aanschaffen van een lidkaart bij een fitnesscentrum. Dat vervolgens ook optimaal benutten is al een ander paar mouwen, laat staan er weer vanaf geraken als je al snel merkt dat je toch niet zo sportief bent als je hoopte. In West-Vlaanderen schakelde een vrouw in geldnood haar arts in om van haar contract bij een fitnessclub af te raken. Enkel een medisch attest bleek een geldige manier om haar lidmaatschap op te zeggen.

Winst maken

"De meeste fitnesscentra kiezen voor formules waarbij klanten voor langere tijd aan hun lidmaatschap gebonden zijn," legt professor economie en bedrijfskunde Diane Breesch van VUB uit. "Op die manier garanderen ze hun inkomsten."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN