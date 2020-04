Een derde van onze economie ligt stil door de coronacrisis ADN

Bron: Belga 1 Economie Door de coronacrisis ligt ongeveer een derde van onze economie stil. Dat hebben Pierre Wunsch en Piet Vanthemssche, de voorzitters van de Economic Risk Management Group (ERMG), woensdag gezegd in de Kamercommissie Economie. De impact is het grootst in de horeca en de evenementensector.

De ERMG brengt experten, overheid en vertegenwoordigers van de sociale partners samen en moet de economische impact van de coronacrisis opvolgen en adviezen formuleren.

1,3 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid

De Nationale Bank en het Planbureau verwachten voor dit jaar een krimp van de economie met zowat 8%. Voor ruim 1,3 miljoen werknemers in de private sector - of ruim 40 procent - is tijdelijke werkloosheid aangevraagd en 300.000 zelfstandigen moeten hun activiteiten staken.



Uit cijfers voor de week tussen 6 en 10 april blijkt dat een derde van de werknemers van thuis werkt. 31 procent was in tijdelijke werkloosheid en 26 procent werkte op de gewone werkplaats. 6 procent was met ziekteverlof. De helft van de zelfstandigen heeft een overbruggingsrecht aangevraagd.

Schok twee keer zo groot als tijdens bankencrisis

De economische schok is tweemaal zo groot als tijdens de bankencrisis van 2008-2009, meent de ERMG, maar de schok is ook tijdelijk. In een puur theoretisch scenario dat de economie na 3 mei geleidelijk weer opgestart kan worden zou deze op zowat negen maanden tijd terug kunnen klimmen naar een niveau dat 2 procent lager ligt dan dat van voor de coronacrisis.

Gouverneur van de Nationale Bank Wunsch kan zich vinden in een voorstel om staatsteun voor bedrijven inzake solvabiliteit te koppelen aan de voorwaarde om geen dividend uit te betalen. Maar hij waarschuwde ervoor om niet al te veel voorwaarden te stellen. "Dan riskeren we een groot deel van onze economie te vergeten."

“Toolbox” met mogelijke maatregelen

Voor de ERMG is het belangrijk dat bedrijven kunnen heropstarten met alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de werknemers te verzekeren. Er is daarvoor een "toolbox" met mogelijke maatregelen uitgewerkt voor de bedrijven. De sociale partners zijn het volgens Piet Vanthemsche ook eens geraakt over een gezamenlijk standpunt rond social distancing en rond de beschikbaarheid van alcoholgels.

