Een clubje van 112 mensen heeft 20 procent van alle bitcoins in handen. En dat is gevaarlijk

11u43

Bron: Business Insider 0 bitcoin.com . Economie De bitcoin is zestien keer meer waard dan aan het begin van dit jaar. Veel mensen zien nu hun kans schoon om ook in de cryptomunt te investeren en zo snel veel geld te verdienen. Maar er zitten wel enkele addertjes onder het gras. Zo hebben slechts 112 mensen 20 procent van alle bitcoins in handen en dat kan grote gevolgen hebben voor de koers.

De meeste economen zijn heel sceptisch over de bitcoin. Nobelprijswinnar Joseph Stiglitz ziet er geen enkel maatschappelijk nut in en pleit zelfs voor een verbod. Anderen hebben het over pure speculatie. Maar het meest verontrustende aspect van de bitcoin is misschien wel het clubje van 112 beleggers die 20 procent van alle bitcoins in handen hebben.

De bitcoin is een munt die via een decentraal netwerk wordt beheerd, buiten overheden en banken om. Dat houdt voordelen in maar helaas ook gevaren. Toen de bitcoin in 2009 het levenslicht zag, kon de cryptomunt op zo goed als geen aandacht rekenen. Jarenlang kon een kleine groep mensen in de luwte heel grote hoeveelheden van de munt digitaal ontginnen.

Clubje van 112 mensen

Nu bitcoin naar ongekende hoogten is gestegen, is dat kleine groepje miljarden waard. Omdat alle bitcointransacties openbaar zijn, kan je gemakkelijk zien in welke digitale portemonnees de meeste munten zijn geparkeerd. Volgens cryptoplatform BitInfo bezitten 112 adressen bijna 20 procent van alle bitcoins. Tien van die portefeuilles bevatten minstens 66.000 bitcoins, goed voor meer dan een miljard euro.

Manipulatie

De kans bestaat zelfs dat het miljardairsclubje uit nog minder dan 112 mensen bestaat. Het is namelijk mogelijk om bitcoins op verschillende adressen te parkeren. Het clubje maakt de bitcoinkoers gevoelig voor manipulatie.

Als het clubje van 112 onder elkaar beslist om alles te verkopen, dan zal de bitcoin naar alle waarschijnlijkheid crashen. Maar ze kunnen samen de koers ook artificieel de hoogte in duwen door bitcoins aan elkaar te verkopen. En dat is niet eens illegaal, net omdat de munt buiten overheden en banken om wordt beheerd.