Een cheerleader, een ‘bad boy’ en twee zussen met elk tientallen miljoenen volgers: dit zijn de grootverdieners van TikTok Sven Van Malderen

07 augustus 2020

16u06

Bron: Forbes 0 Economie Addison Rae Easterling (19) is de absolute grootverdiener van TikTok. Dat blijkt uit een studie van zakenblad Forbes. In één jaar tijd verzamelde de negentienjarige cheerleader uit Louisiana vijf miljoen dollar (4,2 miljoen euro). Twee zussen vervolledigen het podium. Opvallend daarbij: Charli D’Amelio is amper 16 jaar, maar dat belet haar niet om bijna 77 miljoen volgers te hebben.

Forbes stelde de ranglijst samen op basis van de inkomsten tussen 30 juni 2019 en 30 juni 2020. Hollywoodsterren en YouTubers die voordien al bekend waren tellen niet mee. Het gaat dus om influencers die hun faam puur te danken hebben aan de razend populaire app.

Noem ze gerust de ‘new kids on the block’, want kinderen zijn het wel degelijk nog. In de top vijf staat niemand die ouder is dan negentien jaar. Maar wie zijn nu die rijzende sterren aan het firmament? Een korte introductie hebben ze alvast verdiend.

1. Addison Rae Easterling

Leeftijd: 19 Inkomsten: 4,2 miljoen euro Aantal volgers: 54,3 miljoen

Addison Rae werd geboren in Lafayette (Louisiana) als oudste van drie kinderen. Vanaf haar zesde begon ze te dansen en reisde ze Amerika rond om mee te doen aan wedstrijden. Al snel bleek ze te genieten van een leven in de schijnwerpers.

De cheerleader maakte haar eerste TikTokfilmpje in juli 2019. Drie maanden later overschreed ze de kaap van een miljoen volgers, een jaar later staat die teller al op 54,3 miljoen. “Als ik naar school liep, riepen medestudenten mijn naam. Voor mij was dat een overweldigende ervaring”, vertelt Addison Rae over die beginperiode.



De jongedame gaf haar studie journalistiek op en verhuisde naar Los Angeles. Kledingmerk Fashion Nova was de eerste die een sponsordeal met haar aanging, later sprongen onder meer ook Reebok en horlogemaker Daniel Wellington op de kar.

Addison Rae groeide inmiddels ook uit tot het uithangbord van modeketen American Eagle. Ze raakte bevriend met Kourtney Kardashian, altijd een handige carrièremove. Nu vindt ze de tijd rijp om haar eigen make-uplijn te lanceren. Voor de liefhebbers: de mascara zal 12 euro kosten. “Dankzij de wonderolie die we gebruiken, worden je wimpers op en top verwend”, luidt het promopraatje.

2. Charli D’Amelio

Leeftijd: 16 Inkomsten: 3,4 miljoen euro Aantal volgers: 77,1 miljoen

Charli heeft ondanks haar jeugdige leeftijd de meeste fans op Tiktok. 77,1 miljoen om exact te zijn... Waar de knappe tiener dat duizelingwekkende aantal volgers aan verdiend heeft? Wel, haar verhaal vertoont sterke gelijkenissen met dat van Addison Rae. Ook een professionele danseres om te beginnen. En ook haar eerste stapjes op het videoplatform gezet in juli 2019.

Het grote verschil is dat Charli haar familie als extra troef kan uitspelen. Zus Dixie kan op 32,9 miljoen trouwe volgers rekenen, goed voor een derde plek in de Forbes-lijst. Ouders Heidi en Marc liggen ook goed in de markt, met respectievelijk 5 miljoen en 6,2 miljoen fans.



Dat bijgevolg ook sponsors massaal vallen voor dit gezinspakket hoeft niet te verbazen. Onder meer kledingmerk Hollister en make-upbedrijf Morphe legden beide zussen onder contract. Charli is ook de eerste TikTokster die het tot in een reclamefilmpje voor de Super Bowl wist te schoppen. En ze brengt intussen ook haar eigen spullen -denk maar aan T-shirts, topjes en hoodies- op de markt.

Dankzij haar energieke uitstraling springt de meid ook bij andere beroemdheden in het oog. Zangeres Bebe Rexha liet haar bijvoorbeeld meedansen tijdens een van haar optredens, Jimmy Fallon nodigde haar uit in zijn talkshow ‘The Tonight Show’. Voor Prada bracht ze -in TikTokvorm- verslag uit van de modeweek in Parijs.

De plotse bekendheid brengt echter ook nadelen met zich mee. Vorige maand moest Charli de klok rond bewaakt worden omdat ze online bedreigingen gekregen had. Een van haar volgers zou van plan geweest zijn om haar te komen opzoeken in haar huis in Norwalk (Connecticut).

3. Dixie D’Amelio

Leeftijd: 18 Inkomsten: 2,5 miljoen euro Aantal volgers: 32,9 miljoen

De ‘zus van’ boert financieel zeker niet slecht, maar qua populariteit op TikTok moet ze toch ruim haar meerdere erkennen. Dixie richt zich echter meer op een muziekcarrière.



Twee maanden geleden liet ze haar eerste single ‘Be Happy’ op de wereld los, op YouTube is de video inmiddels al meer dan 62 miljoen keer bekeken. Zelfs Kanye West, die op dezelfde dag de clip van ‘Wash Us in the Blood’ uitbracht, moest nederig het hoofd buigen.

4. Loren Gray Beech

Leeftijd: 18 Inkomsten: 2,2 miljoen euro Aantal volgers: 46,1 miljoen

Loren zit al langer in het wereldje dan de meeste van haar concurrenten. In 2015 tekende ze al present op Musical.ly, de voorloper van TikTok. Haar populariteit scheerde hoge toppen, maar in maart werd ze van de troon gestoten door Charli. Ook Addison Rae heeft intussen meer volgers op haar naam.

Volgens Loren is ze heel wat sponsordeals misgelopen omdat haar managers in het verleden niet deugden. Nu regelt ze al haar zaken zelf. “De enige die weet hoe ze het merk Loren Gray in de markt moet zetten, is Loren Gray zelf”, zegt ze daarover.



De jongedame houdt het meestal speels, maar in mei opende ze haar hart over een pijnlijke episode in haar leven. Het bleek te gaan om een aanranding toen ze twaalf jaar oud was.

“In de kelder van iemand die ik vertrouwde ben ik mijn onschuld verloren”, klonk het. “Ik heb dat geheim toen maar aan één persoon verteld. Tot op de dag van vandaag is ze mijn beste vriendin. We hebben samen urenlang liggen huilen in de badkamer. Ik bleef me afvragen waar ik dit aan verdiend had.”

Na twee maanden lichtte Loren toch ook haar ouders in. “Ik voelde me smerig en waardeloos, alsof het mijn fout was dat dit gebeurd was. Ik ben in die periode filmpjes beginnen maken om de tijd te doden. Dat hielp me om om te gaan met mijn eenzaamheid. Ik ben er sterker uitgekomen, er is licht aan het eind van de tunnel.”

5. Josh Richards

Leeftijd: 18 Inkomsten: 1,3 miljoen euro Aantal volgers: 20,8 miljoen

Elk tienerdrama heeft ook nood aan een ‘bad boy’. Het is een rol die Josh met plezier voor zijn rekening nam. Lange tijd kleefde er een imago van onruststoker aan hem.

Zo richtte hij zelf mee Sway House op, een plek in Los Angeles waar TikToksterren zelfs in lockdowntijden controversiële feestjes hielden. In mei liepen er nog twee aanwezigen tegen de lamp wegens drugsfeiten.

“Het was daar telkens één grote chaos. Ik geef toe dat ik dat pad beter nooit bewandeld had”, vertelt Josh nu.



De jongeman sloot uiteraard de nodige sponsordeals af, maar zelf droomt hij vooral van een hoge functie in de mediawereld. Het manusje-van-alles begeleidt ook talenten, creëerde een eigen energiedrank en richtte met Triller een concurrent voor TikTok op.

“Ik begon me zorgen te maken over de app die ik gebruikte”, luidt de uitleg. “Al onze gegevens kunnen zomaar in handen vallen van de Chinese overheid. Ik wil in de eerste plaats dat mijn fans een platform gebruiken dat veilig is.”