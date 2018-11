Eén bedrijf op drie dreigt talent te verliezen door "war on talent" SPS

29 november 2018

13u30

Door schaarste op de arbeidsmarkt staan werknemers vaker open om van werkgever te veranderen. Ook worden hun loon en extralegale voordelen opnieuw de belangrijkste motivator, ten koste van een goede work-lifebalans. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox in opdracht van uitzendbureau Tempo-Team.

Meer dan de helft van de Belgische bedrijven heeft vandaag af te rekenen met schaarste. Dat voelen de werknemers ook. Zo'n vier op de tien zeggen hierdoor meer werk te hebben dan voordien. Daarnaast geven werknemers van bedrijven die getroffen worden door krapte, hun werkgever een slechtere score op vlak van werksfeer (6,5 op 10) en gezelligheid (6,6 op 10) dan werknemers die voor een bedrijf werken dat daar geen last van heeft. Zij geven een score van 7 op 10 voor werksfeer en 7,2 op 10 voor gezelligheid.

Werknemers zijn ook minder gelukkig op hun werk als er sprake is van schaarste. In 2015, toen er nog geen "war on talent" was, gaf de Belg gemiddeld nog een score van 7,2 op 10 op vlak van geluk, terwijl dat vandaag slechts 6,5 op 10 is.

Gras is groener aan overkant

Het is daardoor voor bedrijven moeilijk om hun personeel aan boord te houden. Ruim een derde geeft aan met dat probleem te kampen. De trend wordt ook door de werknemers bevestigd: zo'n 40 procent zegt vandaag open te staan voor een nieuwe job, terwijl dat in 2015 maar 21 procent was. In bedrijven waar er te weinig personeel is, ligt dat cijfer nog hoger (47 procent) dan in bedrijven waar er geen schaarste is (36 procent).

"De drempel om van job te veranderen is vandaag verlaagd, want werknemers zijn zich bewust dat ze makkelijker werk kunnen vinden in vergelijking met enkele jaren geleden. Bovendien lijkt het gras ook groener aan de andere kant", verklaart Valérie Denis van Tempo-Team.

Om hun personeel aan boord te houden, moeten bedrijven volgens Denis niet alleen een hogere financiële beloningen voorzien, maar ook nadenken over een goede balans tussen werk en privé, een goede werksfeer en carrièremogelijkheden aanbieden. Die zijn vaak effectiever, al prijkt verloning in 2018 wel op de eerste plaats op het verlanglijstje van werknemers. In 2015 stond een goede work-lifebalans nog bovenaan het prioriteitenlijstje en kwam een aantrekkelijke verloning pas op de vijfde plaats. De top drie wordt vandaag aangevuld door extralegale voordelen en een goede work-lifebalans.

Voor het onderzoek deed iVox een bevraging bij 2.904 werknemers en werkgevers.