Econopolis lanceert als eerste in België mondiaal techfonds IB

18 juli 2019

05u13

Bron: Belga 0 Economie De Antwerpse vermogensbeheerder Econopolis start een fonds dat enkel belegt in beursgenoteerde bedrijven die als "disruptief" worden gezien in hun niche in de digitale wereld. Dat staat vandaag te lezen in De Tijd.

De fondsbeheerders selecteerden veertig bedrijven die representatief zijn voor belangrijke terreinen zoals artificiële intelligentie, gaming, robotica, big data... Die bedrijven vormen de vertrekbasis voor het eerste fonds in België dat volledig is gericht op beursgenoteerde technologiebedrijven. In de lijst zitten geen Belgische bedrijven en maar enkele Europese.

Het gaat om grote spelers (40 procent), maar ook middelgrote uit de subtop (40 procent). De overige 20 procent van de portefeuille wordt belegd in kleine, veelbelovende bedrijven. Voorbeelden zijn Elastic en New Relic, twee ondernemingen die in cloudcomputing grenzen verleggen. "De omzet en de winstmarge van dit type bedrijven groeien veel sneller dan die van grote namen in de digitale wereld", verklaart fondsbeheerder Marc Langeveld.

Het fonds gaat officieel in juli van start. De fondsbeheerders maken zich sterk dat ze dan 25 miljoen euro onder beheer hebben. Tegen eind volgend jaar moet dat 100 miljoen euro zijn.