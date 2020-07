Econoom voorspelt binnen enkele jaren crisis erger dan Grote Depressie van jaren ’30 HR

07 juli 2020

10u59

Bron: Yahoo Finance 2 Economie Op de beurs lijkt de klap van de coronacrisis al bijna verteerd , maar dat herstel zal van korte duur zijn. Dat voorspelt econoom Nouriel Roubini van de universiteit van New York. “Het V-vormig herstel zal eerst overgaan in een U, daarna in een W en op middellange termijn in een L”, zegt de professor. Het gevolg zal een crisis zijn, erger dan de Grote Depressie van de jaren ‘30.

De naam Nouriel Roubini doet mogelijk een belletje rinkelen. De professor economie raakte wereldberoemd omdat hij er als een van de weinigen in slaagde de financiële crisis van 2008 te voorspellen. En vorige zomer waarschuwde hij voor een wereldwijde recessie in 2020. Hij mag vanwege zijn pessimistische toekomstblik dan al de bijnaam ‘Dr. Doom’ hebben, die twee keer was hij alleszins juist.

In een interview met Yahoo Finance stelt Roubini nu dat de crisis zich niet zal beperken tot 2020. Hij denkt dat het V-herstel plaats zal ruimen voor een diepere neergang. “Zowel bedrijven als huishoudens gaan minder geld uitgeven en meer sparen”, zegt Roubini. “Dat impliceert een U-vormig herstel.

Het kan zelfs gaan om een dubbele dip, als het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw de hoogte in gaat. Wanneer door nieuwe lockdowns opnieuw een economische krimp ontstaat, leidt dat tot een W-vormig herstel met een tweede opeenvolgende recessie.

Zombiebedrijven

Roubini verklaart de toekomstige neergang door de hoge schuldenlast van de bedrijven. Die blijven momenteel overeind door het agressieve monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank, maar op termijn zal minstens een deel van die ‘zombiebedrijven’ failliet gaan, vreest Roubini.

“Als je moet besparen, kijk je naar de grootste kosten”, zegt Roubini. “Dat zijn arbeidskosten. Bedrijven schrappen nu dan ook meer banen dan we ooit hebben gezien. Op drie maanden tijd zijn er meer jobs verloren gegaan dan in de voorbije tien jaar.”

Negatieve spiraal

Wanneer bedrijven opnieuw gaan aannemen, zullen ze volgens Roubini parttimers, flexwerkers en freelancers verkiezen boven voltijdse medewerkers met vaste lonen en bijhorende voordelen. Het zal volgens hem leiden tot grote onzekerheid over inkomen, en daardoor tot minder consumptie, waardoor je in een negatieve spiraal terechtkomt: lagere inkomens, wat leidt tot minder uitgaven, en zo opnieuw tot lagere inkomens.

“Mijn voorspelling over een grote depressie gaat dus niet over 2020, maar over het decennium van de jaren 2020", zegt Roubini. Hij verwacht dat we halverwege de komende tien jaar naar een toestand evolueren die erger zal zijn dan de Grote Depressie van de jaren ’30 van vorige eeuw. Roubini staat niet alleen, want ook het IMF verwacht voor de wereldeconomie een klap van hetzelfde formaat.

Lees ook:

Waarom kan de regering niet gewoon geld laten bijdrukken om het Covid-19 leed te verzachten? (+)

Stoppen we straks weer met werken op 56 jaar? Onze werkexpert noemt brugpensioen schoolvoorbeeld van slecht beleid (+)

“Schommelende koersbewegingen zijn niet aangewezen voor jongeren die hun geld snel nodig hebben voor de aankoop van een woning” (+)

Bekijk ook:

Econoom ziet 3 schokken die in 2020 recessie kunnen veroorzaken



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.