Econoom Peter De Keyzer waarschuwt voor jarenlange gevolgen van economische schok: "Vergelijk het met een nucleaire explosie” kg

07 mei 2020

23u12

Bron: Belga 8 Economie De coronacrisis zorgt voor de grootste economische schok sinds de jaren 1930. Dat heeft econoom Peter De Keyzer donderdag gezegd tijdens een hoorzitting van de Commissie Economie van het Vlaams parlement. "Vergelijk het met een nucleaire explosie. De flits hebben we nu gezien, wat volgt is de schokgolf, met de impact op de bedrijven. En daarna komt de straling, die nog jarenlang gevolgen zal hebben voor de begroting en op geopolitiek vlak." De Keyzer waarschuwt de overheid om bij de aanpak van de crisis "niet dezelfde fouten te maken als bij de oliecrisis van de jaren 1970".

"Door de coronacrisis is de economie stilgelegd. Maar een economie is niet iets wat je kan uit- en aanzetten. Het is als een lichaamsdeel dat zonder zuurstof komt te zitten", aldus De Keyzer. Volgens de econoom zijn de begrotingsvooruitzichten die in ons land tot dusver naar voor geschoven zijn "hopeloos optimistisch".

"Als je vergelijkt met berekeningen in buurlanden dan lijkt een overheidstekort van 80 à 90 miljard euro mij realistischer. Maar niemand gaat hiervan uit."

Eurocrisis

De Keyzer denkt ook dat we heel snel in een nieuwe eurocrisis zullen belanden. "Als Italië morgen door Moody's zoals verwacht tot rommelstatus herleid wordt, dan krijgen we een Grieks probleem op Italiaanse schaal. Landen in Europa zullen ook hun eigen bedrijven beschermen, waardoor het de komende jaren ieder voor zich wordt."

"Nederland zal, met een overheidstekort van 50 procent, na de crisis uitkomen op een overheidstekort van 80 procent. In België, met een overheidstekort van 100 procent, zullen we eindigen op Italiaanse niveau's. We hadden dit in het verleden moeten aanpakken, maar dat is niet gebeurd. Straffeloos schulden blijven maken zal in elk geval niet meer kunnen.”

"Het Europees project en de eurozone zullen wankelen, en voor Vlaanderen, met zijn open economie, is dat bedreigend. We moeten daarom aansluiting zoeken bij andere kleine open economieën, zoals Nederland, Luxemburg, Ierland, Denemarken en Zweden", aldus de econoom. "De kmo's worden door de crisis zwaar getroffen en zij zijn de beste garantie op toekomstige groei."

Oliecrisis

De Keyzer waarschuwt Vlaanderen alvast om niet dezelfde fouten te maken als tijdens de crisis van de jaren 1970. "Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Vermijd een verkeerde reactie op stijgende werkloosheid, zoals subsidies geven aan verlieslatende bedrijven of door brugpensioen toe te kennen. Ga ook niet massale tewerkstelling creëren in de publieke sector. Waar wel voor gekozen moet worden zijn lokale investeringen met toekomstpotentieel, een efficiënte overheid en een evolutie naar een slimme, datagedreven overheid die investeert in toekomstgerichte en betere infrastructuur."

De econoom ijvert ook voor een verlaging van de belasting op arbeid, maar een verhoging van de BTW. "Lokale producten met een grote component arbeid worden dan goedkoper en ingevoerde producten worden duurder. Dat kan lokale arbeidsintensieve economie aantrekkelijker maken."

Vlaanderen moet er volgens De Keyzer alleszins van uitgaan dat het in Europa er de komende jaren alleen voor staat. "Het zal tien à twintig jaar duren voor we hierdoor geraken. Maar we bevinden ons wel op een katalysatormoment. Als we er nu in slagen om de omkanteling te maken, kunnen we onze economie structureel versterken."

Lees ook:

Vier gezinnen maken ‘coronarekening’ voor april: van net niet kopje-onder gaan, tot eenzaam extra sparen (+)