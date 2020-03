Econoom Paul De Grauwe: “Verhoog tijdelijke werkloosheidsuitkering en spreek even geen faillissementen uit”

Als we de economische gevolgen van de coronacrisis voor ieder van ons willen beperken, moet de overheid meer steunmaatregelen nemen. Dat zegt econoom Paul De Grauwe. Hij pleit voor een tijdelijke werkloosheidsvergoeding van 80 à 90 procent van het brutoloon en wil dat er even geen faillissementen worden uitgesproken.

Nee, een heel precieze inschatting van de financiële en economische gevolgen van het coronavirus kan zelfs professor Paul De Grauwe (73), econoom aan de London School of Economics, niet maken. “Alles hangt af van hoe het virus zich verder ontwikkelt en welke maatregelen regeringen nemen. Als elk land de grenzen sluit en burgers verbiedt om zich vrij te bewegen, kunnen veel mensen niet gaan werken, valt de productie her en der stil, dalen inkomens, komen bedrijven in de problemen, enzovoort. Maar hoe ver ons dat zal leiden, kan ik nu nog niet zeggen.”

In veel huishoudens laat het coronavirus zich nu al voelen. Arbeiders en bedienden worden tijdelijk werkloos en verdienen slechts 70 procent van hun brutoloon.

“Sommige mensen zullen op hun spaargeld kunnen terugvallen, voor anderen wordt dit een pijnlijke periode. Veel meer dan even het gezond verstand gebruiken en de broeksriem aanhalen, kunnen zij niet doen.”

“De overheid kan dat wel. Zij heeft de tijdelijke werkloosheidsvergoeding verhoogd van 65 naar 70 procent van het brutoloon, maar ik pleit ervoor om dat op te trekken naar 80 à 90 procent. Op die manier beperk je het inkomensverlies van werknemers, waardoor ze minder moeten besparen en even veel kunnen consumeren. Dat komt dan weer de horeca, winkels en bedrijven ten goede.”

Voor die zaken – zeker voor kleine zelfstandigen – is het coronavirus sowieso een zware dobber. Hoe groot zal hun schade zijn?

“Ik kan daar geen getal op plakken. De premies die de overheid hen toeschuift (4.000 euro voor zaken die volledig moeten sluiten, 2.000 euro voor zaken die in het weekend sluiten, plus een eventuele bijkomende vergoeding van 160 euro per dag; red.) kunnen alvast soelaas brengen. Maar ook hier geldt: als dat niet volstaat, moet de overheid die premies nog optrekken.”

Het begrotingstekort is niets vergeleken met de problemen die zullen ontstaan wanneer we niets doen om de economische gevolgen van dit virus te beperken Econoom Paul De Grauwe

Kan de overheid zomaar geld blijven uitdelen? Het begrotingstekort is al zo groot.

“Het begrotingstekort vormt een probleem, ja, maar dat is niets vergeleken met de problemen die zullen ontstaan wanneer we niets doen om de economische gevolgen van dit virus te beperken. Overheden mogen zich niet laten afschrikken door budgettaire tekorten. Deze inspanningen zijn van tijdelijke aard, want een epidemie is een tijdelijk fenomeen. Achteraf zullen we natuurlijk wel voelen dat de schuld van de Belgische staat is toegenomen en dat we die mee moeten afbouwen. Tenzij de Europese Centrale Bank (ECB) tussenbeide komt – en daar hoop ik op. De ECB kan ongelimiteerde hoeveelheden geld creëren en dat geld toestoppen aan de Belgische en andere overheden. Dat maakt het mogelijk budgettaire tekorten tijdelijk te verhogen, zonder dat de staatsschuld stijgt.”

Wat houdt de ECB tegen?

“Door extra geld te drukken riskeer je inflatie. Maar volgens mij is dat risico heel klein.”

Europa krijgt nu al felle kritiek. Het lijkt alsof iedereen daar een dutje doet.

“Ik vind die kritiek te streng. Degenen die nu zeggen dat de Europese politici niet genoeg doen om het coronavirus aan te pakken, zijn dezelfden die voordien zeiden dat het gezondheidsbeleid nationaal moest worden geregeld. Tja. You can’t have it both ways, zeggen ze in het Engels.”

Gaat dit ons, behalve geld, ook jobs kosten?

“Het is een pessimistisch scenario, maar dat kan. Het is cruciaal dat bedrijven die nu in moeilijkheden komen niet meteen failliet gaan en voorgoed verdwijnen. Daarom is tijdelijke financiële steun heel belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat deze tijdelijke shock geen blijvende gevolgen veroorzaakt. Daarom pleit ik ervoor om te doen zoals de Duitse regering, die van plan is om tot eind september geen faillissementen uit te spreken, wanneer die mee veroorzaakt worden door het coronavirus. Ik vind dat ons land daar snel werk moet van maken – ik kan me niet voorstellen dat iemand daar tegen is. Door faillissementen even uit te stellen, geef je bedrijven in moeilijkheden de kans om na de epidemie opnieuw de rug te rechten en verder te gaan. We moeten absoluut vermijden dat het economisch weefsel permanent beschadigd geraakt. We moeten en kunnen die tijdelijke dip opnieuw te boven komen.”

Het allerbelangrijkste blijft om afstand van elkaar te bewaren – ook voor de economie Econoom Paul De Grauwe

Bestaat de kans dat ook banken in de problemen komen?

“Ik sluit dat niet uit. Als de neerwaartse spiraal niet gestopt wordt en bedrijven steeds meer in de problemen komen, waardoor aandelen en obligaties in waarde blijven dalen, dan zullen ook banken in de problemen komen. Het is dan aan de overheden en de ECB om tussen te komen en de banken te stutten. Maar zo’n scenario kunnen we vermijden: we hebben de middelen om de economie te ondersteunen.”

Wat kunnen wij, gewone burgers, doen?

“Je kan de horeca nog steunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van afhaalmogelijkheden, al moet je opletten dat dat in veilige omstandigheden gebeurt. Het allerbelangrijkste blijft om afstand van elkaar te bewaren – ook voor de economie.”

Moeten we het geld laten rollen, zodra we weer op café mogen?

“Dat is een goed idee. Als de horeca op die manier de grote verliezen enigszins kan recupereren, is dat mooi meegenomen.”

Tot slot: uw collega-econoom Geert Noels zei onlangs dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden meer schade zullen aanrichten dan het virus zelf. Heeft hij gelijk?

“Ik weet het niet, want we kennen die economische kosten niet en we kunnen die doen dalen door gevat op te treden. Het is gevaarlijk om als econoom dergelijke straffe uitspraken te doen over materie die je niet beheerst. Hoe weet Noels welke schade het coronavirus zal aanrichten? Hij heeft blijkbaar superieure kennis die ik niet bezit.”

“Persoonlijk vind ik de maatregelen alleszins terecht, omdat er mensenlevens mee gemoeid zijn. Mensenlevens afwegen tegenover een economische kostprijs die we niet eens kennen, vind ik misplaatst.”

