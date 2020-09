Econoom Koen Schoors: “Neem de angst weg en de economie trekt vanzelf weer aan”

Moeten we kiezen voor onze gezondheid en de coronamaatregelen verstrengen? Of moeten we kiezen om de al zo zwaar getroffen ondernemers niet helemaal de doodsteek te geven, ook al lopen we dan meer risico om elkaar te besmetten? Geen van beide, zegt economieprofessor Koen Schoors (UGent). “We moeten de ángst wegnemen. Dan trekt de economie vanzelf weer aan.”

Met de toename van het aantal besmettingen staan de maatregelen om het coronavirus te beheersen opnieuw onder druk. Maar opvallend: zowel voor- als tegenstanders van strengere regels gebruiken hetzelfde argument, de economische schade. Viroloog Marc Van Ranst, die intussen ook de studenten oproept niet meer van kot naar thuis te pendelen, zei deze week: “Als we de puntjes niet op de i zetten, zal dat op een gegeven moment wél moeten, met enorme economische gevolgen.” Minister Maggie De Block (Open Vld), die de huidige maatregelen wil herzien omdat het duidelijk is dat de mensen de bubbels niet meer volhouden, zei dan weer: “Er moeten maatregelen komen die leefbaar zijn op de lange termijn. De economie moet blijven draaien.”

Een nieuwe lockdown wil niemand nog, maar tegelijk wil niemand terug naar honderden doden per dag. Maar hoe vallen gezondheid en economie te verzoenen? “We mogen die twee niet los van elkaar zien. Dat is een valse tegenstelling”, zegt economieprofessor Koen Schoors (UGent). “Zelfs het woord ‘verzoenen’ is verkeerd: gezondheid en economie zijn niet mekaars tegenpolen. We moeten streven naar een beleid waarbij het virus zich het minst verspreidt en toch de economie het meest spaart. En het interessante is: dat komt natuurlijk. Hoe minder besmettingen er zijn, hoe beter de economie het zal doen. Want de reden waarom mensen niet naar evenementen gaan, niet op café en restaurant, niet op reis en niet graag gaan winkelen is de angst op besmetting. Neem die angst weg en de economie zal aantrekken.”

We moeten ons leven aanpassen aan corona, onder meer met mondmaskers. Maar als Wout van Aert dat meteen na een zware bergetappe kan aandoen voor een interview, kunnen wij ermee gaan winkelen ook Koen Schoors, economieprofessor UGent

Dat is toch een beetje een patstelling, niet?

“De fout die velen maken, is dat ze denken dat ons hele consumptiegedrag verminderd is door de maatregelen die de overheid ons oplegt. Dat is het in het beste geval maar ten dele waard. De overheid legt dat op om de besmettingen te verminderen, en doordat er minder besmettingen zijn, heb je net méér horeca, events, toerisme en gewone consumptie. Stel dat de overheid niets zou doen, dan eindig je in een New York-scenario, waar de angst voor het virus zó groot was, dat alles vanzelf dichtging. Terwijl het kan, corona bestrijden op een manier die de economie het minst beschadigt en toch zo weinig mogelijk mensenlevens opoffert.”

Hoe dan?

“We hebben uit de eerste golf al wat lessen geleerd. Eén: er zijn een aantal overbodige maatregelen genomen, zoals de winkels en de bouw volledig sluiten. Die hadden relatief weinig impact op de verspreiding maar droegen wel bij tot de ineenstorting van de economie. Twee: zeggen dat mondmaskers niet helpen — vooral ingegeven door het gebrek aan maskers in België. Drie: heel strenge regels rond het aantal mensen dat je buiten mag zien.

Die fouten zullen we nu niet meer maken. Daarnaast moeten we af van het idee dat er ‘pro-corona’ en ‘post-corona’ is. Nee, het wordt een maatschappij mét corona — nog een hele tijd. We moeten onze manier van leven daaraan aanpassen. Dat is redelijk simpel: hou afstand, was uw handen, draag een mondmasker waar het druk is, vermijd veel nabije contacten met onbekenden. Zorg dat mensen zich veilig voelen: dat is de beste manier om de economie te laten overleven.”

Maar hoe vertaal je die standaardregels dan naar het economische leven?

“Simpel: pas je bedrijfsprocessen aan. Het beste voorbeeld is thuiswerken, dat we met velen zijn gaan doen sinds de lockdown. In plaats van dat terug te draaien, moeten bedrijven het net stimuleren. Akkoord, er worden mensen eenzaam als ze hun collega’s lange tijd niet zien, maar organiseer het dan zo dat mensen één of twee dagen per week naar kantoor kunnen komen, op een veilige manier. Thuiswerk is dé manier om ook coronaveiliger te consumeren, op voorwaarde dat de werkgevers flexibel zijn wanneer mensen hun werk doen.

Stop met mensen te laten inklokken, ook van thuis. Geef hen taken en een deadline, waardoor ze meer vrijheid krijgen om hun dag zelf in te delen. Dat is dan weer goed voor de winkels, want dan zullen klanten meer gespreid langskomen, in plaats van op de traditionele piekmomenten. De klanten zullen dat ook fijner vinden, want nu vinden mensen het in de winkelstraat vaak te druk om rustig te winkelen en moeten ze aanschuiven om een schoenenwinkel binnen te gaan. Dat is een win-win-win: mensen zijn minder gestresseerd, bedrijven verliezen niet aan productiviteit en winkels verkopen meer.”

De overheid moet veel harder haar best doen om het gevoel van angst weg te nemen. Stel de mensen gerust Koen Schoors, economieprofessor UGent

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat veel mensen nu pas de coronacrisis écht beginnen voelen in hun portemonnee. Deze week nog bleek dat 24% van de mensen zich armer voelt dan vòòr corona. 19% stelde vast dat er op het eind van de maand niets meer overblijft om te sparen. 65% stelt uitgaven uit en 40% heeft al financiële problemen. Volgens de Nationale Bank staat het consumentenvertrouwen nu op het laagste peil ooit. En, zegt NBB-econoom Geert Langenus, dat is opmerkelijk: “Want het gaat er nu toch soepeler aan toe.”

“Het is een gigantische schok voor iedereen — véél groter dan de bankencrisis van 2008. En niet vergeten: de overheid heeft al 50 miljard bijgepompt, om te voorkomen dat we die schok nog veel harder zouden voelen. Zonder die buffer zou de kaalslag nog groter zijn geweest. Mensen lijken dat niet te beseffen. Tegelijk moet de overheid veel harder haar best doen om het gevoel van angst weg te nemen. Stel de mensen gerust.

En dat doe je niet door de maatregelen aan te schroeven en dan weer te alles lossen, om vervolgens weer alles dicht te moeten gooien. Daar wordt iedereen maar banger en banger van. Dát is economisch een ramp. Wie durft er dan te consumeren of investeren? Het is beter om een aantal duidelijke en eenvoudige maatregelen lang aan te houden en te normaliseren. Als Wout van Aert onmiddellijk na een zware bergetappe een mondmasker aandoet voor een interview, dan kunnen wij ook winkelen met een mondmasker. Creëer een houding waarbij dat mondmasker niet het probleem is, maar net de oplossing, de manier om mensen zich veilig te laten voelen.”

Over investeringen gesproken: de Groep van Tien vindt dat de overheid 4% van het bruto binnenlands product moet investeren, in plaats van de 2,2% nu, als manier om het vertrouwen aan te zwengelen.

“Met de lage rente heeft de overheid nu enorme mogelijkheden - om de elektrificatie en de vergroening te versnellen. Laat ons investeren in nieuwe sectoren. In batterijen bijvoorbeeld, of in recyclage van grondstoffen. Ons land kan een grondstoffenland worden, als we rond onze havens een duurzame grondstoffencluster bouwen, die bijvoorbeeld oude batterijen aanvoert en daaruit waardevolle metalen produceert en uitvoert.”

Ik verwacht een groei van 8%. De bouw is terug begonnen, de horeca en de winkels zijn weer open. Dan zullen we het allemaal veel positiever zien Koen Schoors, economieprofessor UGent

De Groep van Tien had het over nieuwe wegen en fietspaden.

“Nog meer asfalt, dat is imbeciel. Fietspaden, ja: de grootste revolutie van de laatste vijf jaar is de elektrische fiets. Dus doe iets aan de lamentabele fietspaden. Maar wegen? Behalve dat de hele wereld Koning Auto wil terugdringen, levert wegenbouw bitter weinig jobs op. Ontwikkel nieuwe industrie, nieuwe businessmodellen, en probeer het oude niet in stand te houden. In duurzame woningbouw en duurzame renovatie zit er veel meer economische waarde en werkgelegenheid dan in asfalt, het is goed voor elke burger, en het helpt het klimaat ook nog eens vooruit.”

Bij het begin van corona dachten economische analisten nog dat we een V-vorm zouden zien in de curves — een steile neergang, gevolgd door een al even steile opgang. Onlangs lanceerde ‘The Economist’ het idee van de ‘90%-economie’, waarbij we met minder tevreden zullen moeten zijn. Zijn we daar wel klaar voor?

“Het zal eerder een vierkantswortel zijn: een steile neergang, een steile opgang, maar dan vlakt het lang af op een lager niveau dan voor corona. Het maakt niet uit of we bereid zijn om met minder tevreden te zijn. We zullen wel moeten. En tegelijk zullen flexibele ondernemers een oplossing vinden. Denk aan de restaurateur die minder klanten kan bedienen, maar dat compenseert met afhaalmaaltijden. Of aan het café dat nu een groter terras op straat mag zetten en binnenkort als het kouder wordt, er verwarming voorziet. Als we één ding moeten onthouden uit zes maanden corona, dan wel dit: er is nog altijd héél veel mogelijk. Laten we dat onthouden, in plaats van ons zorgen te maken over wat er niet meer kan. We zullen dingen moeten opgeven, maar veel minder dan we denken.”

Met 15.000 man naar een concert, om maar iets te zeggen. Maar het Sportpaleis gaat daaraan wel failliet.

“Dat doet ons pijn, ja. Maar voor eventjes zullen we dat moeten aanvaarden dat massa-evenementen niet kunnen doorgaan.”

Voor eventjes maar?

“Dat komt allemaal terug, ja. Je zal zien: in het derde kwartaal zullen de cijfers niet meer rood kleuren, ik verwacht een groei van 8%. De bouw is terug begonnen, de horeca en de winkels zijn weer open. Dan zullen we het allemaal veel positiever zien. En dan voelen we ons automatisch minder bang.”

