Econoom hard voor hard getroffen horeca: “Alle cafés zomaar steun geven heeft geen zin. Helft was al verlieslatend”

Economie Cafébazen voelen zich andermaal de sigaar nu ze door strengere maatregelen vroeger moeten sluiten. “Geef ons extra steun”, smeken belangenverenigingen bij de overheid. Maar is dat wel verstandig, als de helft van de kroegen al voor corona verlieslatend was? “Het heeft geen zin al die cafés nog maanden aan het infuus te leggen.”

Het hoeven niet altijd degenen voor de toog te zijn die klagen. Na het rookverbod, de witte kassa en wurgcontracten bij brouwerijen is er ook dat vervloekte virus dat de cafébazen blijft koeioneren. “Dit is donkere dinsdag”, vatte Horeca Vlaanderen een pleidooi voor financiële steun samen. Het NSZ smeekt om steunmaatregelen in de hoop daarmee de genadeslag voor veel kroegen te vermijden. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ziet geen budgettaire ruimte en liet weten “niet elke euro verlies te compenseren.”

En hoe hard dat ook klinkt, dat is de juiste houding volgens econoom Peter De Keyzer (Growth Inc.). “Natuurlijk draagt elke Belg de cafésector een warm hart toe, maar vervang het woord eens door de staalsector, de koolmijnen of de auto-assemblage. Het heeft geen zin om een sector die voor corona al zwak stond nu voor lange tijd aan het infuus te leggen. We hebben in het voorjaar al veel geld uitgegeven voor steunmaatregelen en die zijn er nog steeds, maar het is duidelijk dat corona een verhaal wordt van afwisselend verstrengen en versoepelen. Gaan we dan de cafés nog voor maanden — misschien jaren — aan het infuus leggen? Dat heeft geen zin. Geef cafébazen die willen stoppen en iets anders gaan doen desnoods een premie en laat de rest op eigen benen staan.”

Vooralsnog zijn de benen veelal wankel. Volgens Statbel gingen er de voorbije jaren maandelijks zo’n 60 cafés failliet. Dat aantal is sinds corona uitbrak fors gezakt, maar dat komt omdat ondernemingen eerst een tijdlang beschermd waren tegen faillissement, de vele steunmaatregelen en de door corona opgelopen achterstand in faillissementsdossiers. Een analyse van het weekblad ‘Trends’ wees dit voorjaar uit dat bijna de helft van de cafés in ons land door veel schulden en weinig eigen middelen verlieslatend is. Vorig jaar gingen 34 op de 1.000 horecazaken overkop, terwijl het gemiddelde in alle sectoren 11 op 1.000 bedraagt.

Veel cafébazen zagen het nog wel zitten deze zomer, maar sinds de tweede golf is de moraal flink gezakt. Sinds september draaien de cafés zo’n 35% minder dan vorig jaar Guy Dewulf, directeur vereniging Belgische Drankenhandelaars.

Die kwetsbare financiële situatie zorgt ervoor dat heel wat cafés corona niet zullen overleven, vreest ook Guy Dewulf, directeur van Febed, de vereniging van Belgische Drankenhandelaars. “Er zijn flink wat steunmaatregelen gekoppeld aan de levensvatbaarheid van een café. Als je schulden hebt aan de RSZ of de fiscus val je uit de boot. Er zijn heel wat kroegen die zo door de mazen van het net glippen, ook al hadden ze bij het begin corona niet zo’n hoge schulden. Ook de banken zijn niet geneigd leningen te verstrekken voor cafébazen die een pand huren en dus weinig als onderpand kunnen geven. Veel cafébazen zagen het nog wel zitten deze zomer, maar sinds de tweede golf is de moraal flink gezakt. Deze zomer was de gemiddelde omzet zo’n 20 à 25 procent lager dan vorig jaar, maar sinds september draaien de cafés zo’n 35 procent minder dan vorig jaar. Veel cafégangers hebben schrik voor het virus en blijven weg. Omdat je aan de toog niemand mag bedienen, is er veel minder ruimte voor cliënteel en door het regenweer brachten de terrassen de voorbije weken nog weinig op.”

Grootste omzet ooit

Een omzetverlies van 35 procent valt misschien nog wel een tijdje te overbruggen? “Dat geeft een vertekend beeld”, zegt Dewulf. “De sector ziet af, maar er zijn grote verschillen. In de landelijke plaatsen — zeker vlak bij fietsroutes en wandelgebieden — hebben heel wat zaken de voorbije maanden een topomzet gedraaid, beter dan ooit. Maar in de grote steden missen ze de toeristen, de studenten en de thuiswerkers die anders na het werk nog wel eens een pint gingen pakken. Onze leden merken dat de bierrekeningen en de huurgelden veel moeizamer betaald worden, en dat zorgt voor een watervalsysteem — ook de drankenhandelaars hebben facturen te betalen. Maar ik geloof er ook niet in dat de staatskas zal blijven compenseren: alleen de sterksten zullen overblijven.”

